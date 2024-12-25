'Детей кто-то спрашивал? Это не о безопасности': преподавательница УКУ объяснила, что не так с полицейскими в школах, и предложила альтернативу

Руководитель Центра достоинства ребенка, преподавательница УКУ Кристина Шабат прокомментировала идею об обязательном присутствии полицейского в школах. По ее словам, дети не будут чувствовать себя в безопасности, поскольку, согласно последнему исследованию, 21% детей до сих пор боятся кабинета директора.

Видео дня

Это означает, что угрозами отвести к директору школьников дисциплинируют до сих пор. В списке наравне с кабинетом директора могут оказаться и правоохранители, написала эксперт в Facebook.

Исследование провели во Львове Центр достоинства ребенка УКУ и Fama – Custom Research Agency (Управление образования Львова).

По ее убеждению, полиция в школах должна быть об ощущении ребенка в безопасности, но детей никто не спросил. В то же время, такие фразы, как "будешь невежлив – вызову полицию" или "если будешь так себя вести – тебя заберет дядя полицейский", родители и некоторые педагоги используют для быстрого дисциплинирования детей. Таким образом, люди в форме ассоциируются со страхом быть отобранными у многих украинских детей.

"Даже если это супер обученные для работы с детьми полицейские, имеющие доступ к детям в школе, они маловероятно сформируют чувство безопасности у детей. Но более вероятно сформируют чувство страха. Какого страха: безобразничать, ошибаться, делать то, что и должны делать дети. И это не проблема конкретного человека, а пока еще традиций воспитания и постсоветского прошлого. Я не уверена, что именно с этого взаимодействия дети научатся справедливости и равенства прав", – отметила Шабат.

По ее словам, полиция не должна обладать превентивными функциями в образовании, для этого есть родители и учителя. Правоохранители не могут выполнять несвойственные функции, иметь доступ к детям, родителям, вмешиваться в образовательный процесс, потому что это не формирует здоровое общество, а провоцирует дополнительные манипуляции.

Шабат рассказала, что у Центра достоинства ребенка спросили школьников, что для них безопасность.

"Дети говорят, что безопасность для них это иметь друзей, а также чтобы взрослые считались с их мнением. Это во Львове. Но в Харкове или Запорожье ответы будут другими. А может и нет. Никто же не спрашивал еще. А еще мы спросили, учитывая подмену понятий офицера безопасности, что создаст для детей чувство безопасности лучше? Мы исследовали, что наибольшим доверием детей пользуются классные руководители. Так вот что создаст это чувство безопасности лучше: полицейский как офицер безопасности или специально обученный учитель. Ответ был очевиден: специально обученный учитель", – написала эксперт.

Как можно привлекать полицию в школы:

– без формы. Как усиление ювенальной полиции, или как отдельная должность в отделении, а не в каждой школе;

– оборудовать школы и каждый класс тревожными кнопками;

– создать и внедрить алгоритмы реагирования на применение оружия;

– назначить одного ответственного полицейского на несколько школ без присутствия в школах;

– прописать для школ случаи, в которых мы вызываем полицию, жмем тревожную кнопку, инициируем обучение для детей;

– создать план поведенческого изменения в воспитании и запугивании детей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Юрий Гудыменко отметил, что инициатива обеспечить в каждой школе страны обязательное присутствие работника МВД больше напоминает поиск дополнительных возможностей для полиции охраны избежать мобилизации. А установка металлодетекторов повлечет за собой дополнительные затраты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!