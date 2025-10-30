Детей не учат быть свободными, зарабатывать деньги и применять знания в жизни: Савва Либкин назвал слабые места школ в Украине

Одесский ресторатор Савва Либкин, который имеет четырех дочерей, указал на слабые места в украинских школах. По его словам, детей не учат критическому мышлению или как применять полученные знания в реальной жизни. Зато ученикам предлагают поверить в то, что все, что они изучают, когда-то им пригодится.

В заметке на личной странице в Facebook Либкин отмечает, что в школе также не учат зарабатывать деньги, ведь дети должны иметь хотя бы минимальные знания о предпринимательстве. Зато ученикам вкладывают идеи, что деньги – это что-то плохое, а о детях всегда кто-то будет заботиться.

"Чему не учат в современной украинской школе из того, что действительно пригодилось бы детям – моим и вашим? Не учат критическому мышлению, то есть умению задавать вопросы, иногда неудобные. Почему нас в школе учат именно этому, а не чему-то другому? Почему все устроено так, а не иначе? Кому это выгодно? Знания подаются так, будто запакованы в коробочку, и любая попытка выглянуть за ее пределы, мягко говоря, не поощряется", – пишет Либкин.

"В школе не учат зарабатывать деньги. Да, средняя школа – это не бизнес-школа, но хотя бы минимальные знания о предпринимательстве можно было бы дать. Зато школа учит прямо противоположному – иждивенчеству, идее, что деньги – это что-то плохое. Школа обещает, что о тебе всегда кто-то позаботится: родители, государство и тому подобное. А на самом деле – родители не вечны, а государство и не собиралось этого делать. Поэтому о том, чем намазать свой хлеб, придется подумать самому. В школе об этом не скажут – там бедные учителя учат детей, как быть бедными", – добавляет он.

Кроме того, в школе не учат быть свободными, а, наоборот, вкладывают, как оставаться в пределах, "программируя детей, как роботов", ведь звонок раздается только для учителя, а учебная программа незыблема. Также часто переписывают учебники по истории, на линейках выступают депутаты, а шкала патриотизма должна соответствовать нормам, которые установило Министерство образования. По словам Либкина, это политизирует учебные заведения.

Обратил внимание украинский ресторатор и на то, что в школах почти не учат культуре. Так, если в младших классах есть уроки творчества, то в старших остается только литература.

"Чем отличается экспрессионизм от импрессионизма, а постмодернизм от метамодернизма, почему современное искусство тяготеет к провокации, чем талантливый спектакль отличается от посредственного – об этом в школе не услышишь. Кто такой Пушкин сегодня – знать опасно, а кто такой Питер Брейгель или Луиза Буржуа – не знают даже некоторые учителя. Остается надеяться, что всему этому вашего ребенка научит улица (что маловероятно), или придется самим взяться за культурное образование – с помощью книг, музеев и театров", – отмечает Либкин.

Он считает, что в ближайшее время ситуация со школой не изменится, а образование останется посредственным. Ресторатор подчеркнул, что именно родители должны компенсировать то, чего не дает школа, однако для этого нужно самим быть культурными, образованными и критически мыслящими родителями.

Взгляды Либкина поддержали педагоги и простые украинцы. Так, например, образовательный эксперт Сергей Дятленко отметил, что ему откликнулось большинство мнений.

"Кое с чем могу быть несогласным. Что-то не нравится, а что-то чувствительно стегануло кнутом. Однако большинство мнений откликнулось. Именно такой должна быть реакция на хороший материал", – написал Дятленко.

В то же время пользователи соцсети указали, что детей нужно учить приобретать умения и навыки. Однако украинцы также отметили: как учеников можно чему-то учить, если большинство учителей сами не имеют навыков, которые подчеркнул Либкин?

"Очень грамотно вы мыслите, надо учить детей самостоятельно приобретать умения и навыки".

"А еще в школе не учат скромности, человечности, состраданию и многим качествам, присущим Человеку".

"Не учат, потому что сами не знают, что это! Сами неграмотны в этом! Они же сами учились так же. Не учат, потому что это не выгодно – иметь умных людей. Лучше когда они как стадо: утром на завод, вечером домой, на выходные напиться и забиться – так выгодно государству. Народ, который не имеет собственного мнения, – это очень удобно, можно им управлять тогда. Поэтому и такое образование. К сожалению".

