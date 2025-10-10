'Вам интересно читать словарь по иностранному языку?' Учитель биологии Руслан Шаламов назвал проблемы школьных учебников

Победитель национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2025 года Руслан Шаламов из Харькова рассказал, что школьные учебники напоминают словари по иностранному языку. Кроме того, по его мнению, такие издания не интересны детям.

Об этом педагог рассказал в интервью украинскому медиа. По его словам, школьники не учат определения, а учебники не содержат учебных текстов.

"Каждый абзац начинается словом, выделенным жирным, и после него тире. Я говорю: это словарь, это не учебник. Учительницы радуются: "Ура, он легкий, детям легко заходит, потому что коротко и ясно". А я говорю: нет, это словарь по иностранному языку. Вам интересно его читать? Нет? И мне нет. Детям – тоже. Они видят: "митохондрии, рибосомы, мизосомы, пероксисомы..." – какие-то иностранные слова. Дальше идут определения. Кто это будет учить? Это неинтересно", – объясняет Шаламов.

Он отмечает, что учебник должен содержать учебные тексты и давать ответ на два вопроса: "Почему сегодня мы так думаем?" и "Почему я, когда об этом узнаю, стану лучше, чем был до этого?". По его мнению, почти ни один из современных учебников не дает ответ на эти вопросы. Кроме того, тексты должны быть интересными, чтобы когда дети в конце параграфа удивлялись, что текст уже закончился.

Также при выполнении заданий после параграфа ученики часто переписывают первый абзац, что напоминает конспект по иностранному языку, а не думают над заданием.

"Элементарные вопросы в моих учебниках – такие, на которые нельзя просто списать. Ответ есть, но пока не сделаешь хотя бы один шаг, не найдешь его. Вот так надо. Но это нравится не всем. Многим удобнее: пришел, пересказал текст, дети пересказали твой пересказ, всех оценил – и все. А для чего это? Никто не знает. Но это все знаниецентричное – не о развитии, а о ретрансляции", – добавляет педагог.

