'Съешьте курицу, а кости принесите в школу'. Учитель биологии Руслан Шаламов поделился экспериментом, который обожают ученики: в чем его суть

Победитель национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2025 года Руслан Шаламов из Харькова рассказал об эксперименте, который очень любят его ученики. Он начинается с того, что нужно съесть курицу, а кости отварить и отделить от них все лишнее. Некоторые из них положить на неделю в уксус, а другие пропечь на огне, после чего принести их в школу.

В интервью "Освіторії" педагог уверяет, что опыт от эксперимента элементарный, однако не сделать его невозможно. Так, учитель показывает, что когда выжигается органика – кости становятся хрупкими, а не твердыми. Когда же вымывается кислотой вся неорганика – кости становятся упругими и гибкими.

Таким образом, объясняет Шаламов, удается объяснить тему роли органических и неорганических веществ в составе кости. Кроме того, во время урока он обсуждает со школьниками, почему кости не ломаются часто и у скелета именно такое строение.

"Это домашний эксперимент, который начинается словами: "Съешьте курицу". Затем кости нужно выварить, отделить от них все лишнее. Некоторые из них положить в уксус на неделю, а некоторые закаливать (пропекать) на огне. Результат этой работы ученики должны принести в школу. Опыт элементарный! Но не сделать его невозможно. Ты показываешь, что когда выжигается органика – кости становятся хрупкими, но твердыми, а когда вымоется кислотой вся неорганика – кости становятся упругими и гибкими", – говорит учитель.

Когда же педагог готовит к олимпиадам школьников, то постоянно что-то с ними исследует. Однако для этого часто требуется сложное оборудование, которое не всегда есть в школе. Если раньше они могли пользоваться лабораториями университетов Харькова, то сейчас приходится выезжать в другие города. В ближайшее время Шаламов планирует организовать поездку в фармацевтическую кампанию и говорит, что именно так он может быть уверен, что дети приобретают практические навыки.

По словам учителя, школьную биологию дети могут изучать с помощью обычной пластиковой посуды: бутылки, ложки-вилки. А овощи и фрукты – реальные. Так, на курсе Шаламова ученики могут самостоятельно сделать приборы для измерения ветра, использовав для этого трубочки для коктейлей, карандаши с резинкой и кнопки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что лучший учитель Украины-2025 раскрыл секрет, как влюбляет детей в биологию. Шаламов поделился, что когда на уроках биологии ученики изучают сердце человека, то он покупает на базаре свиное или бычье, ведь человеческое такое же. На занятиях вместе со школьниками его разрезают и изучают строение.

