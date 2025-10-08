'Иду на базар и покупаю свиное или бычье сердце'. Лучший учитель Украины-2025 раскрыл секрет, как влюбляет детей в биологию

Победитель национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2025 года Руслан Шаламов рассказал, что уроки естественных предметов должны отличаться от других. В частности, он считает, что на занятиях дети должны что-то резать, клеить, ломать, жечь и т.д., а вместо техники педагоги могут пользоваться пластиковыми бутылками, из которых можно сделать буквально все.

В интервью украинскому медиа Шаламов отмечает, что когда на уроках биологии ученики изучают сердце человека, то он наглядно его показывает. Однако для этого покупает на базаре свиное или бычье, ведь человеческое такое же. На занятиях вместе со школьниками его разрезают и изучают строение.

"Если это биология, то они не должны выпускать из рук биологические объекты: ветви деревьев, яблоки, корнеплоды, клубни, насекомых, коллекции листьев, цветки. Сердце хотим изучить – человеческое сердце на биологии человека. У меня такие уроки, и у многих моих коллег, начинаются с похода на базар, где мы покупаем или свиное, или бычье сердце. Режем, смотрим – наше сердце точно такое же," – говорит педагог.

По словам учителя, сколько бы дети не рассматривали картинки, когда они видят вживую строение органа, рассматривают клапаны, сосуды – школьникиделают собственные открытия. Если же у учителей нет возможности показать настоящее, стоит сделать модель из материалов, которые есть под рукой. Например, из той же бутылки с водой. Шаламов уверяет, что педагоги должны делать уроки интересными, чтобы дети работали руками и головами, а не просто слушали пересказы школьных преподавателей.

Сам же учитель влюблен в биологию, именно поэтому может увлеченно рассказывать о ней, чем и заинтересовывает детей.

