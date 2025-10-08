Лучший учитель Украины-2025 рассказал, на что потратит миллион гривен

Победитель девятой национальной премии Global Teacher Prize Ukraine Руслан Шаламов рассказал, что планирует потратить миллион гривен, который он получит по условиям конкурса, на создание курса для учителей биологии. По словам педагога, таким образом он хочет создать для учительства качественный инструмент.

Об этом Шаламов рассказал в эфире радио "Накипело". Он отметил, что благодаря его курсу удастся сформировать компетентности у школьников, что и является главной целью среднего образования.

"Я возьму очень классных соавторов на свой курс, мы отберем проактивных учителей биологии из каждого региона Украины. Соберем их где-то в одном безопасном городе и проведем воркшоп, чтобы эти активные учителя биологии, вернувшись в свои регионы, организовали подобные воркшопы для своих коллег на региональном уровне. Так мы положим в руки биологическому учительству Украины очень важный классный и качественный инструмент, а именно инструмент создания компетентностных задач, а эти задачи являются императивными в плане измерения уровня сформированности компетентностей у ученичества, что собственно является главной целью среднего образования, формирование компетентностей", – сказал Шаламов.

Также педагог в интервью украинскому медиа поделился, что в компетентностном задании необходимо прочитать текст, сделать вывод и выбрать ответ. То есть, речь идет о применении того, что изучил ученик. По его словам, это работа с текстами, которую в мире называют компетенциями, а в Украине – концепции Новой украинской школы.

"Это, например, чтение с пониманием, получение информации из нетекстовых источников, умение устанавливать причинно-следственные или логические связи, умение выделять главное, управлять эмоциями, брать на себя ответственность, действовать в группе в соответствии с ролью и т.д.", – добавляет учитель.

Он отмечает, что эти вещи полезны в течение жизни каждому человеку, ведь метапредметные навыки всегда важнее, чем любые предметные. Так, если дети смогут научиться на уроках биологии читать с пониманием тексты, то они смогут делать это и на других предметах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто такой Руслан Шаламов, который победил в Global Teacher Prize Ukraine 2025.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!