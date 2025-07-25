Детей, приехавших в Украину из Швеции, удивила обычная вещь в летнем лагере: в их садах и школах это запрещено

Дети из Швеции, которые приехали в Украину в летний лагерь, были удивлены тому, что они могут взять с собой собственные игрушки. Да, в их стране этого делать нельзя ни в школе, ни в саду. Такое правило существует для того, чтобы не возникало конфликтов и не все могут позволить себе определенные игрушки.

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Об этом рассказал их отец Яша Перович в заметке в Тhreads. Мужчина женат на украинке и успешно изучает украинский язык. Все они живут в Швеции, однако сейчас приехали на украинские каникулы.

"Наблюдение моих детей. В Украине разрешено приходить со своими игрушками, в этом примере в летний лагерь. В Швеции ни в школу, ни в садик нельзя брать собственные игрушки, чтобы не возникало конфликтов и не все могут позволить некоторые игрушки. Равенство одним словом. Моим детям это было необычно. Даже круто, потому что сын иногда чувствует себя лучше когда какая-то игрушка с ним", – поделился Перович.

В комментариях украинцы делились собственным опытом. Некоторые из них также проживают в Швеции и они рассказали, что детям раз в неделю позволяют приносить игрушку. Другие пользователи рассказали, что дети могут брать игрушки, однако оставляют их в шкафчиках для вещей.

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