Детей стригли прямо у ворот! В Китае разгорелся скандал из-за "неправильных причесок": что запрещено школьникам

Две школы на северо-западе Китая не пустили на уроки учеников из-за их якобы "неправильных" причесок. Некоторых детей стригли прямо у ворот учебного учреждения, чтобы внешний вид соответствовал строгой политике администрации.

Ситуация вызвала волну обсуждений и возмущения, передает South China Morning Post. По мнению правозащитников, эти действия нарушают национальное законодательство об образовании.

Что произошло?

23 августа в школах города Иньчуань, столицы автономного района Нинся-Хуэй (КНР), начался новый учебный семестр. В этот день две местные средние школы оказались в центре скандала, поскольку отказались пропускать на территорию заведения детей с незначительными "проблемами" с волосами.

Несколько учителей стояли у ворот школ, проверяя прически учеников и запрещая вход тем, кто не соблюдал правила.

Очевидцы рассказали, что проверку не прошло немало школьников, и они стояли на улице вместе со своими озадаченными родителями. Некоторые взрослые в спешке звонили в парикмахерские, пытаясь договориться о стрижке для ребенка.

Впоследствии у ворот несколько парикмахеров установили стулья, возле которых выстроились очереди. Родители сообщили СМИ, что они не знали о строгих требованиях к прическам детей.

"Наше намерение не состоит в том, чтобы препятствовать ученикам в посещении школы. Мы просто хотим пообщаться с родителями и сотрудничать с ними, чтобы убедить учеников принять стандартизированную прическу", – оправдывался один из учителей.

Представитель Бюро образования муниципалитета Иньчуань сообщил, что они начали расследование ситуации. Мэн Бо, сотрудник пекинской юридической фирмы Jingshi, убежден, что учебные учреждения нарушили закон Китая об образовании, ущемляя права школьников.

Какой внешний вид китайских школьников считается нарушением правил?

Согласно типичным правилам школ в КНР, ученики мужского пола должны иметь короткие волосы – выше линии бровей, ушей и воротника рубашки сзади. Длинные волосы запрещены; в то же время слишком короткие тоже (мальчики, желающие полностью побрить голову, должны сначала получить разрешение от школы).

Для девочек, если их волосы короткие, прическа не должна достигать шеи; если же волосы средней длины или длинные, их следует собрать в хвост.

Всем учащимся запрещено делать химическую завивку или красить волосы. Также запрещены мейкап и ювелирные украшения. Несовершеннолетние должны одеваться опрятно и не носить обувь на высоких каблуках.

Помимо этих общих правил, многие школы по всей стране устанавливают более подробные требования к внешнему виду и строго их соблюдают.

Как писал OBOZ.UA, ранее в украинских соцсетях разгорелась дискуссия по поводу того, что школьникам приходится спрашивать разрешения, чтобы выйти в туалет во время урока. В частности, украинцев удивило, почему дети вынуждены спрашивать, могут ли они удовлетворить физиологические потребности.

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