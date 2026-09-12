"Почему ребенок должен просить разрешения сходить в туалет? Это же физиологическая потребность!" Украинцы устроили дискуссию из-за школьных правил

В сети разгорелась дискуссия по поводу того, что школьникам приходится спрашивать разрешения, чтобы выйти в туалет во время урока. В частности, украинцев удивило, почему дети вынуждены спрашивать, могут ли они удовлетворить физиологические потребности.

В комментариях под постом в Threads откликнулись как учителя, так и родители, и даже врачи. Так, педагоги отмечали, что главной причиной такого правила является то, что именно они несут ответственность за детей, когда те находятся в учебном заведении. Некоторые отмечали, что часть школьников просит выйти, чтобы просто погулять, особенно это касается тех, кто не готов к уроку.

Кроме того, пользователи сети подчеркивали, что в случае отсутствия ученика во время объявления воздушной тревоги именно учитель будет нести ответственность за ребенка.

"Отвечаю как учительница: потому что мы прекрасно знаем, что значительное количество детей уходит с урока просто погулять, особенно это касается тех, кто регулярно не готовится к уроку. Также стоит понимать, что учитель несет ответственность за ребенка во время урока".

"Ребенок встал и вышел. Объявлен воздушный тревога. Потом учителю придется отвечать перед руководством за то, что он не знает, где находится ученик".

"Потому что в рамках современного школьного образования ученики, находящиеся в учебном классе, находятся там под присмотром учителя, который несет за них ответственность".

В то же время некоторые учителя подчеркивали, что дети выходят тогда, когда им это нужно, но при условии, что следующий ученик может уйти, когда вернется предыдущий.

"Кто приучает? Я работаю в школе более 30 лет. У меня ученики выходят тогда, когда им нужно. При одном условии: следующий уходит только тогда, когда предыдущий вернулся. И, если кто-то любит "погулять", то получает нагоняй от одноклассников".

Один из врачей-урологов возмутился таким правилом, ведь у некоторых его пациентов были проблемы с мочевым пузырем, и им нельзя было терпеть, однако учитель не разрешал выходить больше нескольких раз за урок. Специалисту пришлось по телефону объяснять, почему школьнику необходимо выходить при необходимости.

"У меня когда-то был пациент, у которого были проблемы с мочевым пузырем, и ему нужно было ходить в туалет сразу, не задерживая мочу. В школе учительница постоянно запрещала выходить в туалет чаще 3–4 раз за урок, я сказал, что сейчас приеду в школу и буду читать учительнице лекции, но все закончилось телефонным звонком, во время которого я накричал на нее".

Некоторые родители рассказывали, что за границей вообще запрещено выходить в туалет во время урока, и никто из родителей не возмущается по поводу базовых потребностей детей.

"В Нидерландах вообще запрещено выходить в туалет во время урока. И никто не говорит о физиологических потребностях".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сеть возмутила учительница, которая не отпустила 11-летнего ученика в туалет.

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