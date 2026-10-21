''Чому дитина має просити дозволу сходити в туалет?'' Українці посперечалися через правила у школі

У мережі виникла дискусія через необхідність школярів просити дозволу вийти в туалет на уроці. Зокрема, українців здивувало, чому діти змушені питати, чи можуть вони справити фізіологічні потреби.

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У коментарях під дописом у Threads відгукнулися як вчителі, так і батьки і навіть лікарі. Так, педагоги зазначали, що головною причиною такого правила є те, що саме вони відповідають за дітей, коли вони перебувають у закладі освіти. Дехто зазначав, що частина школярів прохають вийти, щоб просто погуляти, особливо це стосується тих, хто не готовий до уроку.

Крім того, користувачі мережі підкреслювали, що у разі відсутності учня під час оголошення повітряної тривоги саме вчитель відповідатиме за дитину.

"Відповідаю як вчителька: тому що ми прекрасно знаємо, що значна кількість дітей йде з уроку просто погуляти, особливо це стосується тих, хто регулярно не готується до уроку. Також варто розуміти, що вчитель відповідальний за дитину під час уроку".

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"Дитина встала і вийшла. Оголошено повітряну тривогу. Потім вчителю прилетить від керівництва, що вчитель не в курсі де школяр".

"Тому що в рамках сучасної шкільної освіти учні, які знаходяться в навчальному класі, знаходяться там під наглядом вчителя, який несе за них відповідальність".

Водночас дехто з вчителів підкреслював, що діти виходять тоді, коли їм це потрібно, проте при умові, що наступний учень може піти, коли повернеться попередній.

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"Хто привчає? Я працюю в школі більше 30 років. У мене учні виходять тоді, коли їм потрібно. При одній умові: наступний йде тільки тоді, коли попередній повернувся. І, якщо хтось любить "погуляти", то отримує на горіхи від однокласників".

Один із лікарів-урологів обурився такому правилу, адже дехто з його пацієнтів мав проблеми із сечовим міхуром і йому не можна було терпіти, проте вчитель не дозволяв виходити більше кількох разів на уроці. Фахівцю довелося телефоном пояснювати, чому школяру необхідно виходити за потреби.

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"В мене колись був пацієнт, в якого були проблеми з сечовим міхуром і йому треба ходити в туалет одразу не перетримувати сечу. В школі постійно вчитель забороняла виходити більше 3-4 разів за урок в туалет, я сказав що зараз приїду в школу і вчительці буду читати лекції, але закінчили телефонним дзвінком де я накричав на неї".

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Дехто з батьків ділився, що за кордоном взагалі заборонено виходити на уроці в туалет і ніхто з батьків не обурюється базовими потребами дітей.

"В Нідерландах взагалі на уроці в туалет заборонено виходити. І ніхто не розказує про базові потреби".

Раніше OBOZ.UA розповідав, що мережу обурила вчителька, яка не відпустила 11-річного учня в туалет.

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