'Детей учат, что рядом с Украиной пустыня? А кто тогда на нас напал?' Политическая карта мира без России вызвала дискуссию в сети

Украинцы устроили дискуссию из-за политической карты мира без России в тетради для 3 класса по предмету "Я познаю мир". Пособие 2025 года издано по программе "Интеллект Украина".

Фото тетради показала мама третьеклассницы Анна Шираева в заметке в Threads. На карте все страны подписаны с указанными столицами, однако территория России и Беларуси не имеет никаких отметок.

Сообщение собрало почти полмиллиона просмотров. В комментариях пользователи сети разделились во взглядах. Часть из них согласилась с тем, что детей учат, что рядом с Украиной пустыня и они не будут знать кто напал на нашу территорию. Кроме того, должна быть указана также и столица, для понимания в каком городе живут люди, которые принимают подобные решения.

"То есть детей учат, что рядом с Украиной что поле, пустыня что? А кто тогда напал на нас? Это треш. Так и вырастают тупыми".

"То, что там нет столицы РФ это очень неправильно. Все должны знать, где находятся ничтожества".

"Начнем с того, что это "Украинская география" которая почему-то решила что может регулировать мировую контурную карту, тем самым делая мир искривленным, и так как "удобно"... Это похоже на пропаганду и на некачественную образовательную программу".

В то же время, другая часть пользователей согласилась с тем, что страна-агрессор не должна быть обозначена на карте. А кто-то делился, что не сразу и понял, в чем ошибка в тетради, ведь главное, что Крым – украинский.

"Вопрос был, прикольно ли, что "рашу" не подписали – да, прикольно!"

"Как-то в 2014 году нам на 1 курсе задали изучить все столицы мира. Я купила настенную карту и вместо той огромной опухоли на карте у меня до сих пор подписано "Черниговская область".

"Даже не увидел в чем ошибка сначала".

"Крым украинский, Новая Зеландия на месте. Что не так?"

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети вспыхнула дискуссия из-за правил в украинской школе.

