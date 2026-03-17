"В первый класс не возьмут, потому что не умеешь читать?" В сети вспыхнула дискуссия из-за правил в украинской школе

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
399
'В первый класс не возьмут, потому что не умеешь читать?' В сети вспыхнула дискуссия из-за правил в украинской школе

Украинцы устроили дискуссию из-за набора в первый класс. Одна из пользовательниц Татьяна рассказала, что ее шестилетнему племяннику отказали в зачислении в школу, ведь он не умеет читать и не может считать до 100 подряд.

В заметке в Threads женщина поделилась, что ситуация произошла в одном из учебных заведений Кропивницкого. Она удивилась, почему детей не берут в школу по такой причине и спросила, что делать в таком случае.

"Подскажите, пожалуйста, как работает набор в младшую школу в Украине. У меня есть племянник, которому 6 лет, пошли к директору школы, чтобы записаться в школу на сентябрь. Им отказали, потому что он не умеет читать и не может считать до 100 подряд. "Мы уже набрали полные классы, некуда брать". Куда дальше идти в такой ситуации? В Украине в 1 класс не возьмут, потому что не умеешь читать?" – написала Татьяна.

"В первый класс не возьмут, потому что не умеешь читать?" В сети вспыхнула дискуссия из-за правил в украинской школе

В комментариях большинство пользователей сети отмечали, что учебное заведение не имеет права отказывать, даже если ребенок не владеет какими-то навыками. Кроме того, будущим школьникам не проводят тесты на эрудицию по программе Новой украинской школы. Также украинцы говорили, что именно в в первом классе ученики овладевают необходимыми для дальнейшего обучения умениями.

"В Украине действует микрорайон. Узнать, какая школа относится по вашему адресу. Не имеют права не зачислять".

"В первый класс не возьмут, потому что не умеешь читать?" В сети вспыхнула дискуссия из-за правил в украинской школе

"Дети учатся читать в первом классе. Не имеют права вам отказывать".

"Близко к дому может быть не по прописке. Не имеют права не взять, если адрес прописки прикреплен к школе".

"В первый класс не возьмут, потому что не умеешь читать?" В сети вспыхнула дискуссия из-за правил в украинской школе

"В Киеве, Одессе, Днепре, Харькове тотальные недоборы в школу, берут с нулевыми знаниями, потому что система НУШ не требует такой подготовки, как раньше. Если вы где-то в ныне славном своими поборами Львове, где школ меньше, чем детей, и если это не НУШ, а какая-то гимназия Интеллект, то может быть".

"Если подавать документы в школу по фактическому месту регистрации никаких тестов на эрудицию не проводят! Более того, они даже ребенка не видят... Понятие "переполненные классы" не существует! Они не имеют права отказать в приеме ребенка который относится адресу к конкретной школе! Если конечно родители хотят в конкретную школу, то, да надо искать варианты".

"В первый класс не возьмут, потому что не умеешь читать?" В сети вспыхнула дискуссия из-за правил в украинской школе

"Звоните в ваш отдел образования с вопросом, потом если не берут с жалобой. И сразу все решится".

