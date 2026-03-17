'В первый класс не возьмут, потому что не умеешь читать?' В сети вспыхнула дискуссия из-за правил в украинской школе

Украинцы устроили дискуссию из-за набора в первый класс. Одна из пользовательниц Татьяна рассказала, что ее шестилетнему племяннику отказали в зачислении в школу, ведь он не умеет читать и не может считать до 100 подряд.

В заметке в Threads женщина поделилась, что ситуация произошла в одном из учебных заведений Кропивницкого. Она удивилась, почему детей не берут в школу по такой причине и спросила, что делать в таком случае.

"Подскажите, пожалуйста, как работает набор в младшую школу в Украине. У меня есть племянник, которому 6 лет, пошли к директору школы, чтобы записаться в школу на сентябрь. Им отказали, потому что он не умеет читать и не может считать до 100 подряд. "Мы уже набрали полные классы, некуда брать". Куда дальше идти в такой ситуации? В Украине в 1 класс не возьмут, потому что не умеешь читать?" – написала Татьяна.

В комментариях большинство пользователей сети отмечали, что учебное заведение не имеет права отказывать, даже если ребенок не владеет какими-то навыками. Кроме того, будущим школьникам не проводят тесты на эрудицию по программе Новой украинской школы. Также украинцы говорили, что именно в в первом классе ученики овладевают необходимыми для дальнейшего обучения умениями.

"В Украине действует микрорайон. Узнать, какая школа относится по вашему адресу. Не имеют права не зачислять".

"Дети учатся читать в первом классе. Не имеют права вам отказывать".

"Близко к дому может быть не по прописке. Не имеют права не взять, если адрес прописки прикреплен к школе".

"В Киеве, Одессе, Днепре, Харькове тотальные недоборы в школу, берут с нулевыми знаниями, потому что система НУШ не требует такой подготовки, как раньше. Если вы где-то в ныне славном своими поборами Львове, где школ меньше, чем детей, и если это не НУШ, а какая-то гимназия Интеллект, то может быть".

"Если подавать документы в школу по фактическому месту регистрации никаких тестов на эрудицию не проводят! Более того, они даже ребенка не видят... Понятие "переполненные классы" не существует! Они не имеют права отказать в приеме ребенка который относится адресу к конкретной школе! Если конечно родители хотят в конкретную школу, то, да надо искать варианты".

"Звоните в ваш отдел образования с вопросом, потом если не берут с жалобой. И сразу все решится".

