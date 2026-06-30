'Детей учат не просто запоминать информацию'. Украинка назвала три навыка, которые даёт школа в США, и вызвала дискуссию в сети

В США в школах у детей развивают умение самостоятельно искать информацию, критическое мышление, а также навыки проведения презентаций и публичных выступлений. Так, ученики учатся находить ответы на вопросы, не просто пересказывают факты, а и развивают мышление, анализируя, почему так произошло и что можно изменить, а также осваивают умение уверенно чувствовать себя перед аудиторией.

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Об этом рассказала украинская мама Александра с ником sasha_with_us. Она поделилась, что в американских школах дети часто проводят презентации и проекты, таким образом не только запоминая информацию, но и учась работать с ней.

Чтобы подготовить проект, школьники должны найти информацию, проанализировать её, сделать выводы, предложить собственное решение, оформить презентацию и выступить перед аудиторией. Она подчеркнула, что школа в большей степени готовит детей к реальной жизни, чем просто к очередному экзамену.

В комментариях под постом пользователи сети отмечали, что в Украине также нужно готовить презентации, однако чаще всего их выполняют родители. Кроме того, "научная работа" чаще всего представляет собой "плакат", а в Малую академию наук поступают лишь единицы.

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"Наши слышали звонок, но не знают, где он. У нас тоже есть масса проектов в программе, но нет элементарного обеспечения школы ничем".

"Это не презентация на компьютере и проекторе. Действительно, у нас есть МАН, но о нём не все учителя слышали, что уж говорить о детях. Дело не в обеспечении, а в исторически сложившихся шаблонах. У нас не принято выступать перед аудиторией или хотя бы перед собственным классом с научной или псевдонаучной работой".

"В Украине не принято несколько раз в год готовить "научную работу"; для её представления можно сделать только плакат. Но и этого нет. В МАН идут единицы".

"Подготовить презентацию – около 2 недель работы. Решить задачу – 5 минут. Если ваш ребенок рисует облачка вместо анализа – это ваши проблемы. Мой ребенок в 8 лет мог провести 40-минутную презентацию, которую готовил сам, без посторонней помощи".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинка поделилась интересными фактами о школе в Испании и вызвала дискуссию в сети.

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