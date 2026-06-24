Детей не вызывают к доске, а оценки не зависят от настроения учителя: украинка рассказала интересные факты о школе в Испании и вызвала дискуссию в сети

В испанской школе детей не вызывают к доске, чтобы они пересказали абзац из учебника, а учителя не решают, какую оценку получит ученик. В частности, в учебных заведениях не возникает ситуаций, когда всё зависит от настроения педагогов.

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Несмотря на то, что школьники получают домашние задания, которые проверяют учителя, дети выполняют упражнения для закрепления собственных знаний. Поэтому если ученики плохо выполнили домашнее задание, но хорошо написали контрольную работу или сдали экзамены – они получат высокую оценку, ведь в этой стране оценивают знания, а не старательность перед учителем. Об этом рассказала украинская мама школьника Людмила Прохорчук в посте в Facebook.

По её словам, большинство контрольных работ дети выполняют в специальных программах, а часть из них автоматически проверяется системой. Кроме того, учебные заведения активно используют искусственный интеллект для проверки развёрнутых ответов.

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"Учитель в испанской школе сына практически не влияет на то, какую оценку получит ваш ребенок. Для меня это шок. Думаю, для многих украинских учителей тоже. Здесь никто не ходит выпрашивать оценки. Здесь почти нет ситуаций, когда все зависит от настроения учителя. Экзамены в конце года вообще проводятся независимо, то есть главная задача учителя здесь – научить, а не решать, кому поставить 7, а кому 10", – написала Прохорчук.

В комментариях пользователи сети разделились во мнениях. Часть из них удивлялась такому отзыву женщины об испанской школе, ведь они отмечали, что не во всех учебных заведениях действует такая система. В то же время некоторые украинцы критиковали точку зрения матери школьника, подчеркивая, что в Украине учителя ни в коем случае не хуже тех, кто преподает в Испании.

"Оценка зависит от критериев оценивания, а не от настроения учителя. Тот, кто хочет учиться, будет учиться и в Испании, и в Украине. Если вас все устраивает в Испании, то это прекрасно".

"У учителя в Украине есть целый трактат от МОН, где расписаны критерии оценивания по предметам и классам. Учитель не ставит оценку на основании субъективного впечатления".

"Пересказать абзац с доски – это умение делать презентацию, выступать перед аудиторией и не бояться. Я не знаю, что в этом плохого. Никогда не сталкивалась в Украине с тем, чтобы оценка зависела от настроения учителя. Просто ради знаний. В Украине много хорошего, не всё так плохо, как описывается. Образование и медицина всегда были сильными сторонами Украины".

"Не поняла высказывания о том, что учитель должен выбирать, какую оценку поставить. Что значит "выбирать"? По каждому предмету существуют критерии оценивания, следовательно, оценка не зависит от личных предпочтений, она определяется критериями".

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