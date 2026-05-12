'Какая собака? Я вижу студента, который хочет узнать больше'. Сеть поразила реакция преподавателя истории на таксу в аудитории: вирусное видео

Преподаватель истории в университете США поразил сеть своей реакцией на присутствие собаки в аудитории учебного заведения. Так, сначала он сказал, что непрофессионально приводить животных на лекции, когда увидел, что одна из студенток держала на руках таксу.

Когда же девушка поднесла собаку к лицу педагога и пес начал его облизывать и преподаватель "растаял". Преподаватель взял животное на руки и так проводил лекцию, кормя таксу вкусностями во время объяснения темы. Видео собрало более 11 миллионов просмотров и почти 2 миллиона лайков.

"Она очень милая, но это университетская аудитория. Мы не можем допустить диких животных. Это не профессионально, это антисанитария, это отвлекает внимание класса. Мы не можем животному просто так зайти сюда", – говорил преподаватель, пока студентка подносила собаку к его лицу.

Пользователи сети не смогли сдержать своих эмоций и шутили, что на лекцию принесли не собаку, а студента, который хочет получить больше знаний. Многих умилил наряд собачки и они отмечали, что такса похожа на студента с идеальной посещаемостью.

"Он был одет для школы, я не понимаю, в чем проблема".

"Первая такса, получившая степень бакалавра по истории".

"Это явно не собака, а студент. Просто взгляните на его маленькую студенческую шляпку".

"Это не дикое животное – это студент с идеальной посещаемостью!"

"Когда ученики отвечают правильно, щенок получает лакомство. Они сосредотачиваются гораздо больше".

