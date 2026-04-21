'Сядьте на стул, не двигая ногами'. Сеть поразила изобретательная школьница, которая единственной справилась с заданием учительницы

Сеть поразила изобретательность школьницы, которая единственной справилась с задачей учительницы. Педагог предложила детям сесть на стул, не двигая при этом ногами.

Дети пытались падать на стул, чтобы не сдвинуться с места, некоторые пытались опереться на руки сев и подтянув ноги. Однако только одна ученица переставила стул к себе и села на него. Видео с заданием педагог с никнеймом faithfueledteachermom разместила в Instagram. Сообщение собрало почти 2,5 млн просмотров и 50 тысяч лайков.

В комментариях пользователи сети отмечали, что девочка прекрасно справилась с заданием. Некоторые из коллег говорили, что попробует сделать такое же упражнение со своими учениками, тогда как другие считают, что такое позволяет развивать у детей нестандартное мышление.

"Да, чтобы они думали нестандартно. Отличное решение проблемы".

"Браво, мне понадобилось два парня, чтобы понять это".

Напомним, учитель английского языка из Львова Виктор Демко показал, как дети на уроке выполняют интересное упражнение, которое сам он увидел в социальной сети TikTok. Смысл упражнения в том, что надо записать в тетрадь текст из учебников, которые разложены по классу. В комментариях благодарят за идею и пишут, что это упражнение используется много где и некоторые называют его "Run and Write" ("Беги и пиши").

Для того, чтобы выполнить задание, ученики делятся на команды по двое детей, задача одного: подойти к учебнику, прочитать и запомнить предложение и продиктовать его своему напарнику. Подходить к учебнику можно множество раз, главное – записать правильно. Далее то же самое делает второй ученик, и так до тех пор, пока текст не будет полностью записан.

