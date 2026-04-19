'Тени забытых предков', если бы Маричка не умерла: произведение 10-классницы поразило сеть, но школьницу заподозрили в использовании ИИ

Сеть поразило контрольное сочинение десятиклассницы на тему: "Как бы закончились "Тени забытых предков", если бы Маричка не умерла". В рассказе главные герои любят друг друга несмотря на давнюю вражду их родов , однако после гибели Марички, Иван не находит покоя, женится без любви и погибает, заманенный в пропасть голосом своей возлюбленной, который на самом деле был нявки (мифического существа).

Ученица же переписала концовку, в которой Иван и Маричка женятся и счастливо живут свою жизнь до глубокой старости. Кроме того, именно соединение главных героев поставило точку во вражде их родов. В конце своего произведения школьница отмечает, что закончила бы историю "не трагической песней о потере, а тихой легендой о победе любви". Произведение школьницы опубликовала учительница и писательница Вера Балацкая.

Украинцев поразили способности и талант девушки и они отмечали, что такие дети – будущее украинской литературы. В то же время, некоторые указали, что есть моменты, которые выдают причастность искусственного интеллекта к написанию. В частности, калька, а также присутствие слова "без" в тексте.

"Произведение замечательное, но есть три момента, которые выдают причастность чата GPT. Первый – это вообще калька искусственного интеллекта. Он всюду вставляет свое "без". Другие два момента тоже показательны, но их заметит только тот, кто часто использует ИИ. Однако хочется верить в нашу молодежь и в их светлое будущее".

"Талант. Спасибо, что поддерживаете ее попытки, посоветуйте девочке поступить на направление "Литературное творчество", знаю точно, что в ЛНУ им. И. Франко на филологическом такой есть".

"Очень хорошо, какой талант. Почему сразу ШИ? Я уверена, что люди умеют хорошо писать и сами".

"С большим интересом я прочитала эту альтернативную концовку. Очень талантливая девочка. Успехов ей и я уверена это будущее украинской литературы! Будем ждать ее собственные истории".

