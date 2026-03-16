'Это фантастика. Как не поставить ребенку 12 за год?' Трогательное произведение семиклассницы поразило сеть: что написала девочка

Учительница украинского языка Елена поделилась фото очерка в публицистическом стиле, который написала ученица седьмого класса о школьной преподавательнице. В тексте девочка указала, что педагог привлекательная и выразительная, ее волосы похожи на колосья пшеницы, а ее глаза способны без слов передавать настроение. Кроме того, девочка подчеркнула, что учительница знает много мемов с TikTok и любит разговаривать с детьми обо всем на свете.

Видео дня

В конце текста школьница отметила, что весь класс любит педагога за ее умение быть чуткой, сочувствующей и веселой, а на урок дети ждут так, будто "им будут раздавать по килограмму самых вкусных конфет". Результатом задания педагог поделилась в заметке в Threads.

"Моя учительница украинского языка – привлекательная и выразительная. В Елене Юрьевне меня поражают ее глаза, а именно их способность без слов передавать настроение. Захватывает то, что наша учительница со своими учениками всегда на своей волне. Знает все мемы с TikTok и любит с нами разговаривать обо всем на свете", – говорится в тексте девочки.

Сеть поразила такая искренность школьницы. В комментариях под сообщением они подчеркивали, что только лучшим учителям дети могут признаваться в подобных чувствах. Кроме того, украинцы говорили, что девочка прекрасно излагает мысли и имеет широкий запас слов, что подтверждает выполнение миссии педагога. В то же время, сама учительница отметила, что ей хочется поставить девочке 12 баллов за год, прочитав такое произведение.

"Впечатляет все – от словарного запаса ребенка, подачи до пунктуации".

"Просто бомбезное произведение, запомните, дети никогда не врут. Учителю респект и дальнейших успехов, вежливых и благодарных учеников!"

"Про глаза с субтитрами – это вау! Ни одной ошибки! Какое изложение мыслей, построение предложения и словарик! Елена Юрьевна, вы выполняете свою миссию на все 200%".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!