'Сама собралась, сделала прическу и с голоду не умру'. Милая записка 9-летней школьницы для мамы растрогала сеть

Сеть порадовала записка 9-летней школьницы, которую она оставила маме утром. Девочка не хотела ее будить, поэтому сама собралась в школу, сделала себе прическу, однако не позавтракала. Зато она отметила, что взяла с собой на перекус кексы.

В комментариях пользователи пишут, что автор воспитала замечательную отзывчивую девочку, которая умеет заботиться не только о себе, но и о своей маме. Фото самой записки пользовательница с никнеймом tikki_tatochka опубликовала на своей странице в социальной сети Threads.

"Доброе утро. Я пошла в школу. Сама собралась и сделала прическу. Правда не позавтракала, но взяла с собой кексы. Не переживай, с голоду не умру", – говорится в записке. А мама радуется, что поспала до 12 часов.

В комментариях пользователи пишут, что она однозначно хорошая мама, потому что смогла воспитать самостоятельного ребенка.

"Основная задача родителей – это научить детей жить без них. Итак, вывод: Вы замечательная мама", "В этой записке прекрасно все".

"Вы дали возможность ребенку почувствовать, что он самостоятельный и ответственный. Я считаю, что это может помочь в построении здоровой самооценки ребенка, если, конечно, это не регулярная ситуация, а исключение".

"Капец малая у вас грамотно пишет. Молодчинка. Самостоятельная. И мама вы нормальная".

"Замечательная! Ребенок самостоятельный, еще и маму не будила! Я считаю, здесь просто прекрасно все".

