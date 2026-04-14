'Только не подавите ее талант!' Учительница показала тетрадь ученицы по украинской литературе и поразила сеть: что нарисовал ребенок

Учительница украинского языка и литературы Светлана показала тетрадь своей ученицы. Дети во время выполнения домашнего задания должны были сделать иллюстрацию к произведению писательницы Екатерины Штанко "Драконы, вперед". Девочка воспользовалась ручкой и карандашами для рисунка.

Постом педагог поделилась в Threads. В комментариях украинцы выражали свое восхищение способностями школьницы. В частности, комментарий о том, чтобы девочка продолжала рисовать, а ее талант не подавляли, набрал более 13 тысяч лайков.

Многие пользователи сети делились, что обожали делать иллюстрации к произведениям в школе, а некоторые из учителей поощряли подобные задания. В то же время, большинство украинцев были в восторге от работы девочки. А некоторые из педагогов отмечали, что когда дети делают подобные задания, то всегда получают дополнительные оценки за креативность.

"Классно, очень творчески и ярко. Теперь этот талант надо поощрять, в будущем очень сильно пригодится".

"Я бы оценку за это поставила. Всегда так делаю, когда в тетрадях что-то интересное и креативное вижу".

"Когда-то мне в школе постоянно одна учительница давала замечания, что дочь рисует в тетрадях на уроках. Сначала я злилась, а потом поняла, что это ее сильная сторона, ее талант который нельзя погасить. И вот моя дочь студентка колледжа факультета графического дизайна, где ее таланты пошли в правильное русло. Поэтому здесь стоит правильно направить и поддержать. Потому что не всем дано только формулы в конспекты записывать. У нас есть творческие дети, и их видение и таланты нужно лишь подсвечивать и направлять".

"У нас в пятом классе учительница, наоборот, поощряла рисовать рисунки и иллюстрировать тетрадь по литературе. За это (ведение тетради) ставила дополнительные оценки. У меня почти каждая страница была в разных рисунках, орнаментах и иллюстрациях к произведениям. Жаль, не сохранилась тетрадь".

