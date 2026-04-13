'Что курил автор?' Украинцев возмутила сказка о 'кизяках' и жеребенке, которого должен был 'сожрать лев', в учебнике для 3 класса

Украинцев в очередной раз возмутило произведение украинского писателя Саши Дерманского "Белячок". Дети его изучают по программе Новой украинской школы в третьем классе для развития воображения и обогащения словарного запаса, а также умения делать выводы и анализировать поступки, воспитывая любовь к природе.

Видео с рассказом из учебника выложила одна из пользовательниц сети с никнемом ualenaу заметке в ТикТок. Ее удивило, для чего третьеклассникам изучать произведение, в котором мама ведет своего жеребенка ко льву, чтобы он его съел. Женщина также подчеркнула, что "львиные кизяки", о которых говорится в сказке, – это "цветочки". Мама школьника удивляется, что "курил автор рассказа и человек, который включал это произведение в программу".

"Суть в том, что этого единорожка, не такого как все, советуют маме отправить ко льву, чтобы тот его съел. И что вы думаете? Мама ведет его ко льву, ведет и плачет. Лошадка спрашивает, чего плачешь и она отвечает очень интересно: "Жалко тебя, хоть ты и никудышный, рогатый, а все равно – жалко, сожрет тебя лев". Ну такая, интересная мама. А дальше, когда лев тут говорит, что не будет его есть, он неправильный. И что вы думаете отвечает ему мама? "И что мне с тобой делать? Мы не можем вдвоем вернуться в табун". Она его отвела к другим единорогам. У меня вопрос. Мама ведет ребенка своего ребенка ко льву, чтобы он его съел. И вот здесь вопрос в конце сказки: какое впечатление она произвела на тебя? Признаки волшебства этой сказки? Какие чувства мама проявляла к своему ребенку?" – сказала мама школьника.

Украинцы в комментариях поддержали женщину. В частности, некоторые из родителей говорили, что не могут ответить на вопрос в конце произведения, а сама сказка ужасна для изучения ее в третьем классе. В то же время, некоторые из учителей отметили, что при апробации учебников, на их замечания о целесообразности включения произведения в программу никто не реагировал.

"Мы когда читаем чтение с малым, то я сама не знаю, что отвечать на те вопросы, не говоря о ребенке. Тоже недавно читали эту сказку".

"У меня тоже очень часто возникает вопрос к произведениям, которые читают дети на уроках литературы. Хочется спросить у тех кто утвердил программу или они сами это читали".

"Я – учитель начальных классов. На наши замечания никто не реагировал при апробации учебников, потому что они аврально их печатали".

"Ужасная сказка, тоже читали в третьем классе, до сих пор неприятные впечатления. И хочу вас предупредить, в 5 или 6 классе тоже есть подобные трэшовые произведения".

Ранее другая мама уже поднимала этот вопрос, в частности, сетуя на необходимость объяснять детям, что такое самокрутка из львиного кизяка и соревнования, кто пустит самое большое кольцо из этого же произведения. Украинских родителей возмутило подобное произведение в программе для третьего класса.

