'Самокрутка, львиный козяк, кольцо... Как это объяснить ребенку?' Украинцев возмутил отрывок из учебника НУШ для 3 класса, но есть нюанс

В сети поднялась новая волна хейта произведения украинского писателя Сашка Дерманского "Білячок". В частности, родители жалуются на необходимость объяснять ребенку, что такое самокрутка из львиного кизяка и соревнования, кто пустит самое большое кольцо.

Видео дня

Видео рассказа из учебника Новой украинской школы для 3 класса опубликовала одна из украинских мам в ТікТок. Другие родители также были в шоке, когда их дети пришли с уроков и спрашивали о самокрутках.

"Как ребенку объяснить? Курили самокрутку из львиного кизяка и соревновались, кто пустит самое большое кольцо. Это как? Не понимаю этой литературы", – говорит женщина в видео.

"Для меня тоже был шок в шоке. Когда ребенок приходит из школы и говорит: "Мы читали произведение, а там жеребцы курили самокрутку из львиного кизяка".

"Только вчера ребенок пересказывал это произведение".

"Мои дети в том году всем классом так смеялись над этой фразой. Я долго пыталась объяснить, что же такое тот кизяк".

"О, мы тоже вчера читали эту сказку, сын сказал что это самое интересное было на уроке".

"А потом скажут то родители научили".

Похожая ситуация уже возникала в 20221 году, когда родители школьников захейтили Дерманского за этот рассказ. Тогда писатель прокомментировал сложившуюся ситуацию и отметил, что игнорирует высказывания в его сторону.

"Теперь они выискивают в сети видео со мной и пишут разную гадость. В частных сообщениях тоже весело. Конечно, игнорирую и баню. Но еще немного – и придется идти в наступление", – написал автор.

Однако в комментариях под сообщением тогда большее количество украинцев поддержало писателя и посоветовало не обращать внимания на хейт.

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