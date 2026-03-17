'Детей выбрасывают на улицу!' В Ривненской области хотят ликвидировать спецшколы: родители в отчаянии обратились к президенту

Четыре специализированные школы могут ликвидировать в Ривненской области. В частности, речь идет о учебных заведениях в Великих Межиричах, Тучине, Чуделе и Мизоче. Родители детей и учителя против закрытия, ведь кроме учеников, пострадают от решения и педагоги, которые работают со школьниками, имеющими сложные нарушения развития.

Родители детей с особыми образовательными потребностями обратились к президенту и народным депутатам с просьбой не ликвидировать спецшколы, чтобы ученики имели возможность получить надлежащее образование. Как стало известно, школьников хотят направить в обычные лицеи, передает ТСН.

Несмотря на то, что обучение в учебных заведениях выглядит обычным, однако каждый ребенок имеет особый подход, ведь учителя не только объясняют материал, но и ежесекундно следят за школьниками.

В школе поселка Мизоч работают с детьми с тяжелыми нарушениями речи. Здесь есть коррекционные занятия, группы продленного дня, а ученики могут оставаться на ночь. Мама 12-летнего Никиты отмечает, что закрытие заведения станет катастрофой, ведь ему нужна помощь даже в бытовых вещах. Благодаря спецшколе мальчик стал более усидчивым и может хотя бы ненадолго сосредоточить внимание. Женщина работает в ночные смены, поэтому оставляет сына в это время в заведении, если же его закроют, вынуждена будет уволиться и ухаживать за ним круглосуточно, рассчитывая только на государственную помощь, размер которой составляет около 8 тысяч гривен. Она говорит, что выжить на такие деньги нереально.

По словам еще одной мамы, которая также привела сына в спецшколу, детей просто выбрасывают на улицу. Ведь, если они перейдут в другое заведение – не будут получать необходимую коррекцию.

В то же время, в департаменте образования отмечают, что детей не бросают на произвол судьбы, наоборот хотят социализировать и чтобы они проводили больше времени в семьях.

"Ребенок находится в учреждении специального образования от первого до 10-го класса, что уже под сомнение ставит вообще коррекцию, потому что это просто удобное пребывание ребенка в том заведении. А он мог бы учиться в обычном общеобразовательном учреждении и для него это были бы большие возможности. Он бы мог заниматься в кружках, ходить на секции разные", – объясняет руководитель департамента образования Петр Коржевский.

Это, в частности, касается детей, которые не имеют интеллектуальных нарушений. В лицеях для них создадут инклюзивные классы со специалистами, для каждого будут разрабатывать индивидуальную программу и предоставлять коррекционные услуги.

Родители детей с особыми образовательными потребностями собирались перед областным советом, где комиссия рассматривает их вопрос, ведь считают, что в спецклассах такие школьники не смогут получить необходимого ухода. Педагоги же уверяют, что будут находить индивидуальный подход к каждому из учеников, а школьников с тяжелыми нарушениями направят в другие специальные школы области. Сама же комиссия уверяет, что рассматривается не ликвидация, а лишь ее возможность. Согласно законодательству, есть год на общественные обсуждения.

Впоследствии стало известно, что вопрос закрытия спецшкол в Мизочи и Чудели сняли с рассмотрения сессии на до изучения. В частности, после сопротивления родителей и педагогов, был выявлен ряд проблем. В то же время проекты по закрытию заведений в Больших Межиричах и Тучине оставляют на повестке дня.

