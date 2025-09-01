''Это и есть настоящее образование'': Сергей Бабак назвал основную причину закрытия школ, где учится менее 45 детей

Председатель комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак рассказал, что основной причиной закрытия малокомплектных школ в Украине стала необходимость предоставления детям доступа к качественному обучению и нормальной образовательной среде. В частности, в учебных заведениях, где мало школьников, нет среды для взаимного развития и нормальной социализации, а это и есть настоящее образование.

Об этом Бабак рассказал в интервью "Зеркалу недели". По его словам, почти каждая двадцатая школа в Украине имеет менее 45 учеников. В то же время есть заведения, где детей меньше, чем учителей. Несмотря на это, даже в самом отдаленном селе должны обязательно функционировать начальные школы.

"Наше решение – не о "закрытии школ", а о том, чтобы дети получали доступ к качественному обучению и нормальной образовательной среде. В маленькой школе или классе, где учатся пять детей (а по закону в классе должно быть не менее пяти детей), нет среды для взаимного развития. Стоит одному заболеть, второму уехать, третьему еще по какой-то причине не прийти, и тогда в классе остаются двое. В такой среде нет нормальной социализации. В классе с 25–30 детьми школьники учатся не только у учителя, но и друг у друга: видят разные подходы, конкурируют, развиваются. Это и есть настоящее образование. К тому же в маленьких школах часто один учитель преподает сразу несколько предметов. Это тоже вопрос качества", – сказал Бабак.

Он напомнил, что в следующем году государство прекратит финансирование школ, где менее 60 детей. Однако он подчеркнул, что содержать учебные заведения могут по решению громады за средства местного бюджета.

"Мы не указываем, какие школы должны закрываться. Государство только не финансирует заведения, где фактически нет классов. Хотите содержать их самостоятельно? Пожалуйста, пожалуйста. Иначе средства государства расходуются неэффективно. Сегодня большая часть бюджета идет на армию. Но образование тоже критически важно. И мы обязаны сделать его более эффективным и адекватно инвестировать в его качество", – добавил чиновник.

Парламентарий отмечает, что у громад было полтора года, чтобы подготовиться, и есть несколько вариантов. В частности, подвозить учеников 5-9-х классов в опорное заведение, тогда государство обеспечивает автобусом и покрывает подвоз школьников. Или превратить малую школу в филиал опорной. В таком случае остается финансирование, но происходит перераспределение учителей и нагрузки. Также можно реорганизовать заведение в другой формат или же финансировать школу самостоятельно.

"Бывает, что органы местного самоуправления говорят: "Хорошо, у нас 12 детей в школе, ничего страшного, мы готовы платить". Кто-то берет расходы на местный бюджет, кто-то делает это вместе с бизнесом. Это их право и их выбор", – говорит Бабак.

Он привел в пример опыт Германии, где до полномасштабного вторжения в Украину население страны было почти вдвое многочисленнее, а количество школ вдвое меньше, чем в нашем государстве. Однако их система оказалась в разы эффективнее, даже в высокогорных районах, ведь там организован подвоз детей и решена проблема малых школ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что образовательный эксперт Сергей Дятленко озвучил два варианта, которые спасут малые сельские школы от закрытия.

