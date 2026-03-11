'Дети бросали стулья, пользовались ножницами'. В Англии более чем вдвое выросло количество нападений на педагогов

Учителя и директора школ Англии сообщили о насилии со стороны школьников, которое выросло вдвое за последнее десятилетие. Так, педагоги рассказывали, что дети их били, толкали ногами, плевали, кусали, бросали стулья и применяли ножницы.

Видео дня

Такие данные предоставило Управление здравоохранения и безопасности труда, передает ВВС. Согласно им, 521 работник школ сообщил о травмах, полученных от учеников за последние 10 лет, в частности о переломах костей, порезах, укусах и синяках.

По словам заместителя директора одной из начальных школ, нередко педагоги сталкиваются с тем, что их бьют, толкают или кусают. Некоторые дети бросают стулья или используют ножницы.

"Когда дети запускают стулья, а у вас класс полный детей, это огромная вещь, с которой нужно справиться, и я думаю, что это довольно стрессово для учителя. Вы перед этим классом, вы должны обеспечить безопасность своих 30 детей. Вы должны любить эту работу, а эта работа теряет людей, потому что это не та работа, которую порой можно легко полюбить", – говорит одна из учительниц.

Одним из решений может стать увеличение финансирования дошкольного образования для воспитания уважения к педагогам. В то же время, Министерство образования отметило, что насилие над учителями абсолютно неприемлемо и школы не должны оставаться с этим наедине.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 80% учителей в Англии, Уэльсе и Северной Ирландииобвинили родителей школьников в издевательствах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!