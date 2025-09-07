Дети будут иметь больше шансов вырасти успешными: психолог посоветовала родителям ''делать ошибки''

Американский психолог с почти двадцатилетним опытом работы Элиза Прессман уверена, что родительские ошибки – это часть воспитательного процесса. По ее мнению, когда дети это видят, они понимают неидеальность мира и то, что допускать ошибки – это нормально.

Как объясняет эксперт, на самом деле – это один из компонентов уравнения по воспитанию успешных детей. Об этом пишет сайт cnbc.com, со ссылкой на эпизод подкаста The Mel Robbins Podcast, где выступала доктор Прессман.

"Когда ваши дети видят, что вы делаете ошибки, они понимают, что это не значит, что с ними что-то не так. Это уменьшает давление, которое они могут чувствовать в попытках быть идеальными, – объяснила она и добавила, что разрешение детям ошибаться может помочь им стать счастливее и успешнее во взрослом возрасте.

"Если бы наши дети не видели наших ошибок, у них не было бы надежд на то, что они тоже имеют на них право, но при этом все равно оставаться теми, кого любят, ценят и уважают", – сказала психолог.

Ошибок в воспитании и жизни в целом – избежать невозможно. Однажды родители забудут упаковать ребенку завтрак в школу, другой – опоздают забрать его из садика, или в силу определенных обстоятельств не смогут выполнить обещание. Однако, важно не то, что ошибки случаются, а реакция на них.

Эксперт рекомендует просить прощения непосредственно у своих детей, быть честными с ними.

