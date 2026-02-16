Дети будут иметь выбор и не будут ходить к репетиторам: экс-замминистра образования объяснил цель реформы старшей школы в Украине

Реформа старшей школы в Украине даст возможность ученикам выбирать предметы, к которым они имеют талант и которые им нравятся. Кроме того, благодаря углубленному изучению дисциплин в лицеях, школьникам не нужно будет пользоваться услугами репетиторов, ведь они будут получать качественные знания.

Об этом заявил бывший заместитель министра образования и науки, директор Львовского областного института последипломного педагогического образования Павел Хобзей в выпуске "Клуб экспертов и експерток" со Светланой Жабюк. По его словам, многопредметность в школе демотивирует учеников к обучению и они обращаются к репетиторам.

Экс-чиновник приводит в пример математику, на которую выделяется 4 часа в неделю в школе. Тогда как в физико-математических лицеях таких часов – 8. Педагог отмечает, что в таких условиях не может быть равной конкуренции, поэтому те ученики, которые будут иметь меньше часов на изучение предмета, будут обращаться к услугам репетиторов.

"Что реформа дает? Дает право выбора. Это очень важное право выбора. Ты выбираешь то, к чему ты имеешь талант, что тебе нравится, а всегда ученик выберет то, в чем имеет успех. Ты никогда не выберешь тот предмет или то направление, которое тебе не идет. Может, не совсем повезло с учителем. Возможно, имеешь талант к этому, но любовь к предмету, она сильно связывается с учителем, отношениями между учениками и учителем", – говорит Хобзей.

По его словам, в украинском обществе качество образования не является большой ценностью, поэтому если детям не везет со школой или учителем, то они идут к репетиторам, которые "подтягивают" предмет. Экс-чиновник отмечает, что благодаря академическим лицеям большой потребности в репетиторстве не будет, ведь учебные заведения будут иметь лучший процесс обучения, учителей, программы, оборудование и тому подобное.

Педагог отмечает, что прежде всего, почувствовать подготовку учеников после академических лицеев должны университеты, ведь сейчас она у поступающих довольно слабая. По его словам, есть много факторов, которые вызвали падение качества образования. Кроме уровня подготовки по выбранным профилям, выпускники лицея будут изучать иностранный язык до уровня В2, что предусматривает не менее четырех часов в неделю этого предмета во всех классах.

