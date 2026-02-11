Выпускники 2029 года будут учиться в вузах три года вместо четырех: что известно

Выпускники пилотных академических лицеев, которые будут поступать в украинские высшие учебные заведения после 12 класса в 2029 году, будут учиться в вузах три года вместо четырех. Таким образом будет обеспечиваться преемственность в образовании.

Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева во время брифинга, информирует Гал-инфо. По ее словам, в 2029 году будет не много выпускников школ, поэтому университеты будут иметь активную конкуренцию за абитуриентов.

"Они первыми выпустятся в 2029 году и будут поступать на трехлетний бакалавриат в учреждениях высшего образования. Это обеспечит преемственность. Интересно, что в 2029 году выпускников будет немного, поэтому университеты будут активно конкурировать за этих абитуриентов", – сказала Кузьмичева.

Она также напомнила, что проектные сети должны были быть сформированы до 1 сентября 2024 года, а до 1 сентября 2027 года заведения должны привести в соответствие свои статусные документы. Министерство образования и науки проводит ежемесячный мониторинг и готово точечно вмешиваться в ситуацию в громадах, где процесс затягивается.

Чиновница отметила, что нынешние 10-классники доучиваются по старой системе 11 классов.

Напомним, МОН определило первые 79 лицеев, которые будут пилотировать реформу старшей школы с 1 сентября 2026 года. В перечень вошли лицеи из 23 областей Украины и Киева. Среди них есть учебные заведения разной проектной мощности, очные и дистанционные, из городской и сельской местности, с различными профилями, а также заведение с языком обучения национальных меньшинств.

Больше всего пилотных лицеев в Киевской и Львовской областях по 8 учебных заведений. Шесть – в Черниговской и Днепропетровской областях, пять – Запорожской, четыре – Черкасской, Одесской, Житомирской.

