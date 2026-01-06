МОН определило первые 79 лицеев для реформы старшей школы: в каких регионах Украины их больше всего

Министерство образования и науки Украины определило первые 79 лицеев, которые будут пилотировать реформу старшей школы с 1 сентября 2026 года. В перечень вошли лицеи из 23 областей Украины и Киева. Среди них есть учебные заведения различной проектной мощности, очные и дистанционные, из городской и сельской местности, с различными профилями, а также заведение с языком обучения национальных меньшинств.

Об этом образовательное ведомство сообщило на официальном сайте. Больше всего пилотных лицеев в Киевской и Львовской областях по 8 учебных заведений. Шесть – в Черниговской и Днепропетровской областях, пять – Запорожской, четыре – Черкасской, Одесской, Житомирской. С полным перечнем заведений можно ознакомиться по ссылке.

Чтобы стать пилотными, лицеи подавали заявки, собирали согласия родителей учеников на участие в пилотировании и были отобраны комиссией при МОН. Всего запланировано, что в пилотировании примут участие 150 лицеев.

Определенные учебные заведения одними из первых в Украине предложат ученикам выбор образовательной траектории и внедрят новые программы для обязательных и выборочных предметов и курсов. Также участие в пилоте предусматривает введение должности карьерного образовательного советника, который будет помогать ученикам выбирать профиль, определяться с выборочными предметами и курсами, планами на будущее и сформировать план для достижения профессиональных целей.

Каждое заведение получит финансирование в пределах субвенции Новой украинской школы на оснащение учебных кабинетов и лабораторий.

С 1 сентября 2025 года начался первый этап пилотирования Профильной – реформы старшей школы. 30 лицеев из 19 областей внедряют модель выбора учениками профилей и предметов.

