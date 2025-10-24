Только 12 заявлений, без мотивационных писем и альтернатива НМТ для школьников из Европы: как изменятся правила поступления в 2026 году

В Украине могут измениться правила поступления в учреждения высшего образования в 2026 году. Так, планируется сократить общее количество заявлений от абитуриентов до 12 (в этом году было 15) на контракт. Кроме того, Министерство образования и науки хочет отменить мотивационные письма.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко, информирует Интерфакс. По его словам, количество заявлений на бюджет останется неизменным – 5. Такие изменения планируются для того, чтобы поступающие делали сознательный выбор, а доля тех, кто поступает по первому приоритету, росла.

"Мы планируем отказаться от использования мотивационных писем. К сожалению, это превратилось в бизнес. Результаты проверок Государственной службой качества образования университетов и других наших учебных заведений, где аномальные всплески обучения мужчин 25+, там могут быть идентичные мотивационные письма, по 30-40 одинаковых текстов с разными подписали", – сказал Трофименко.

Также, по словам чиновника, рассматривается возможность предоставления результатов выпускных экзаменов после средней школы в странах Европы вместо национального мультипредметного теста.

Так, в сентябре 2025 года ввели дополнительное поступление в вузы для украинских абитуриентов, которые закончили школу или колледж в Польше и имеют результаты экзамена "матура" (egzamin maturalny).

