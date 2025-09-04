Украинские абитуриенты смогут поступить в вузы Украины с результатами польского экзамена ''матура'': МОН открыло дополнительный набор

Украинские абитуриенты, которые закончили обучение в польской школе или колледже и сдали выпускной экзамен "матура", с полученными результатами могут поступить в учреждения высшего образования Украины. Министерство образования и науки ввело дополнительный набор в вузы.

Об этом образовательное ведомство сообщило на официальном сайте. Подача заявлений будет осуществляться через учебные заведения (с возможностью дистанционной подачи). Сроки приема определяются университетами, а зачисление проводится не позднее 20 октября.

Дополнительное поступление осуществляется исключительно на контракт, но с возможностью получения образовательного гранта.

Перевод результатов матурального экзамена в шкалу 100-200 осуществляется в соответствии с таблицами 10-16 приложения 5 к Порядку приема. Соответствующим приказом МОН от 20 августа 2025 года № 1161, зарегистрированным в Министерстве юстиции 1 сентября 2025 года под № 1273/44679, внесены изменения в раздел VII Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году.

Инициатива введена как ответ на изменения условий поступления иностранцев в Польше.

"Мы открыли дополнительное поступление для старшеклассников, которые закончили учебный год в Польше и сдали экзамен "матура". Украинские ЗВО отныне смогут принимать результаты матуры как основания для зачисления на обучение. Таким образом, после изменения условий поступления иностранцев в польские университеты мы предлагаем украинцам альтернативу – без потери времени и возможностей", – прокомментировал министр образования и науки Оксен Лисовой.

