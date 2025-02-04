Польша ужесточает требования к изучению польского языка украинскими школьниками: что известно
Украинских школьников, которые учатся в заведениях образования Польши, будут проверять на уровень знания польского языка. Это делают для того, чтобы понять, каким детям требуется дополнительная поддержка.
Об этом сообщила заместитель министра образования Йоанна Муха в интервью PAP, передает "Экспресс". В настоящее время в Польше учится около 203 тысяч детей из Украины.
"Мы увидели, что изучение польского языка без какой-либо системы оценивания, то есть, не говоря: на этом этапе вы уже настолько хорошо владеете польским языком, что вы уже хорошо подготовлены к образовательной системе Польши, чтобы действительно извлечь пользу от польского образования наилучшим образом ", – сказала Муха.
По ее словам, поддерживает подобную инициативу и украинское Министерство образования и науки. Ведь таким образом дети смогут быть в системе образования страны, в которой они находятся, не прерывать обучение и социализироваться. Кроме того, использование польского языка украинскими школьниками создает дополнительные возможности для будущего, в частности для восстановления Украины.
"Мы много раз говорили с министрами из Украины. Они очень хотят, чтобы люди возвращались в Украину. Они также хотят, чтобы это были дети, имеющие возможность участвовать в системе образования. Это создает всевозможные возможности, связанные с будущим восстановлением Украины", – отметила Муха.
Она также добавила, что для украинских детей проводятся индивидуальные или в группах не более 15 учеников занятия по улучшению польского языка. Кроме того, планируется ввести "отдельную образовательную нить об интеграции с Европейским Союзом". По словам замминистра, идея заключается в подготовке детей к процессу интеграции с европейскими структурами.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что около 40 тысяч украинских детей ушли в польские школы в новом учебном году. Несмотря на то, что с 1 сентября школьники обязаны быть на офлайн-учебе, их количество вдвое меньше, чем прогнозировало Министерство образования Польши.
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