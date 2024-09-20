Меньше, чем ожидалось: стало известно, сколько украинских детей пошло в школу в Польше

Около 40 тысяч украинских детей пошли в польские школы в новом учебном году. Несмотря на то, что с 1 сентября школьники обязаны быть на офлайн-учебе, их количество вдвое меньше, чем прогнозировало Министерство образования Польши.

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Такую информацию предоставил информационный портал "Наш выбор". Так, украинские школьники могут продолжить онлайн-обучение в своей школе только если они зачислены в выпускной класс и должны сдавать Национальный мультипредметный тест.

Во всех остальных случаях украинские ученики обязаны посещать польскую школу. Кроме того, прогулы могут предусматривать избавление беженцев от финансовой помощи от государства и штрафы.

По словам чиновников, польские учебные заведения посещает меньшее количество украинских детей. Одной из причин могут быть неправильные расчеты общего количества находящихся в этой стране школьников. Или же ученики, несмотря на долг, не присоединились к польской системе образования.

В то же время, родители украинских школьников имеют проблемы с записью в польские школы. В частности, в учебных заведениях может не быть мест, или ученикам предлагают приобщиться к классу с младшими детьми.

Предварительно известно, что в польских школах обучалось 147 755 украинских учеников. Еще 30 610 детей посещали детские сады и пункты дошкольной подготовки. Всего в польских заведениях дошкольного, начального и среднего образования обучается 178365 украинцев.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что часть украинцев разрешили не посещать школы.

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