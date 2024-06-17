Обязательная учеба в Польше: части украинцев позволили не посещать школы

Украинские дети, которые находятся в Польше, с 1 сентября 2024 должны обязательно пойти в местные школы. Однако это не будет касаться выпускников последнего класса. Министерство образования и науки этой страны считает, что за один год ученики не смогут изучить всю польскую культуру, литературу и историю, поэтому будут освобождаться от такого требования.

В то же время, те семьи, которые желают получать финансовую помощь, временно находясь в Польше в 2025 году, должны обязательно записать детей в местные школы. В противном случае они не будут иметь выплаты. Об этом сообщает издание Inpoland.

Требование также не будет касаться детей, не достигших возраста посещения детских садов.

Благодаря таким изменениям, Польша планирует убедить родителей украинских школьников отправлять учеников в местные школы, чтобы они не учились онлайн.

Как рассказала заместитель министра образования Йоанна Муха, с начала российского нападения в польских школах учится 145 тысяч украинских учеников, а 34 тысяч малышей из Украины посещают польские детсады.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как записать ребенка в школу в Польше и какие документы нужны.

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