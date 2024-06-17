Обязательная учеба в Польше: части украинцев позволили не посещать школы

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Обязательная учеба в Польше: части украинцев позволили не посещать школы

Украинские дети, которые находятся в Польше, с 1 сентября 2024 должны обязательно пойти в местные школы. Однако это не будет касаться выпускников последнего класса. Министерство образования и науки этой страны считает, что за один год ученики не смогут изучить всю польскую культуру, литературу и историю, поэтому будут освобождаться от такого требования.

В то же время, те семьи, которые желают получать финансовую помощь, временно находясь в Польше в 2025 году, должны обязательно записать детей в местные школы. В противном случае они не будут иметь выплаты. Об этом сообщает издание Inpoland.

Обязательная учеба в Польше: части украинцев позволили не посещать школы

Требование также не будет касаться детей, не достигших возраста посещения детских садов.

Благодаря таким изменениям, Польша планирует убедить родителей украинских школьников отправлять учеников в местные школы, чтобы они не учились онлайн.

Обязательная учеба в Польше: части украинцев позволили не посещать школы

Как рассказала заместитель министра образования Йоанна Муха, с начала российского нападения в польских школах учится 145 тысяч украинских учеников, а 34 тысяч малышей из Украины посещают польские детсады.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как записать ребенка в школу в Польше и какие документы нужны.

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