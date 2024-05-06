Как записать ребенка в школу в Польше и какие документы нужны. Инструкция для украинцев

С 1 сентября 2024 года все находящиеся в Польше украинские школьники обязательно должны пойти в местные школы. Дети от 7 до 18 лет могут получить образование в этой стране бесплатно. Ученикам не обязательно знать польский язык, однако для тех, кто владеет им на недостаточном уровне, учебные заведения организуют бесплатные дополнительные уроки и подготовительные факультативы.

Согласно законодательству Польши, записать ребенка в школу может один из родителей, подав заявление. Сделать это можно лично и дистанционно. Подробности рассказал сервисный портал VisitUkraine.Today.

Первое, что нужно сделать, это выбрать учебное заведение. Оно доступно на сайте Реестра школ. Также можно обратиться в муниципалитет по месту жительства или непосредственно в школу.

Затем нужно подготовить пакет документов. В частности, PESEL, паспорт или свидетельство о рождении ребенка, договор о проживании, информацию об успешности и т.д. Однако обычно украинских школьников могут записать в школу с паспортом и заявлением от родителя. Это следует уточнить в учебном заведении.

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Обратиться в школу можно также в формате онлайн. Для этого необходимо найти сайт и контакты учебного заведения в сети. Специалисты советуют использовать именно этот вариант, ведь в случае отказа это будет официально задокументировано.

Главный документ, который понадобится, чтобы записать ребенка в польскую школу в режиме онлайн, – это Profil zaufany (доверенный профиль). Именно благодаря ему родители смогут сделать онлайн-подтверждение личности. Обычно его получают после оформления легального пребывания в Польше.

Решение о том, в какой класс пойдет и сколько лет ребенок будет учиться в польской школе, принимается на основании документов или заявления.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Польше школьники будут сдавать экзамен по украинскому языку.

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