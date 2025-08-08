Польша задним числом ввела новые правила поступления в вузы для абитуриентов из Украины

Польские университеты прекращают прием иностранных абитуриентов, которые не имеют официального сертификата о знании польского языка. Такие условия предусмотрены новым законопроектом, который вступил в силу 1 августа 2025 года – во время вступительной кампании. Поэтому для поступления необходимо предоставить государственный сертификат знания польского языка не ниже уровня B2, или эквивалентный документ, подтверждающий языковую компетенцию.

В то же время, сертификаты о знании языка предоставленные школой или частными сертификационными центрами больше не действительны. Это привело к тому, что тысячи украинских абитуриентов, которые готовились поступать по старым правилам, оказались вне процесса поступления. Об этом сообщила львовянка Оксана Солук, сын которой также поступает в Польшу.

"Согласно новому законопроекту, вступившему в силу 1 августа 2025 года, польские университеты прекратили прием иностранных абитуриентов, в частности из Украины, которые не имеют официального сертификата о знании польского языка. До этого времени университеты могли самостоятельно проверять знания польского языка — путем внутренних тестов или собеседований. Теперь такая практика отменена на уровне закона, и ни одно учебное заведение не имеет права зачислять иностранца без официального подтверждения языкового уровня", – написала Солук.

По ее словам, многие поступающие уже прошли подачу документов, однако из-за изменения требований в августе, были вынуждены либо отказаться от обучения, либо искать возможности срочно сдать языковой экзамен. Кроме того, для зачисления иностранцев в полицеальные школы, поступающие должны обязательно подтвердить знание польского на уровне не ниже В1. Эта норма вступила в силу в мае 2025 года, без предупреждения.

Солук подчеркивает, что для многих абитуриентов изменение правил сорвало вступительную кампанию, ведь отсутствовало достаточное количество информационной поддержки и переходного периода, который позволил бы адаптироваться к новым условиям.

Экзамены на получение сертификата платные и проходят по предварительной записи. Государственная комиссия по вопросам сертификации владения польским языком как иностранным последнюю экзаменационную сессию проводила в июне. И следующие запланированы только на 15-16 ноября 2025 года.

Что нужно для поступления в польские учреждения образования в 2025 году

В университеты: Сертификат Государственной комиссии по польскому языку на уровне B2 или выше.

В полицеальные школы: Подтверждение знания польского языка на уровне не ниже B1.

Другие формы подтверждения: польская матура, диплом польского ЗВО, или документ о завершении языкового курса с уровнем B2.

