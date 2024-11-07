Практически каждый второй иностранный студент в Польше оказался украинцем

В польских университетах к концу прошлого учебного года получало образование 45 тысяч украинских граждан. Это составляло около 45% от общего количества иностранных студентов.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования Польши, передает Укринформ. Там отметили, что украинские студенты могут учиться бесплатно на польском языке. Кроме того, они могут претендовать на социальную стипендию и кредит на обучение на основании декларации о семейном и материальном положении.

"Количество граждан Украины, принятых на обучение в 2023/2024 учебном году, составило 19,9 тысячи. В том числе 11,9 тысячи учились в частных вузах, 7,8 тысячи – в государственных и 0,2 тысячи – в церковных университетах" , – говорится в сообщении.

В 2023-2024 учебном году в польских университетах обучалось всего 102,7 тысяч иностранных студентов.

Напомним, около 40 тысяч украинских детей пошли в польские школы в новом учебном году. Несмотря на то, что с 1 сентября школьники обязаны быть на офлайн-обучении, их количество вдвое меньше, чем прогнозировало Министерство образования Польши. Украинские школьники могут продолжить онлайн-обучение в своей школе только если они причислены к выпускному классу и должны сдавать Национальный мультипредметный тест.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что лучшие университеты Великобритании неожиданно предложили больше мест иностранным студентам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!