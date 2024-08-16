Лучшие университеты Великобритании неожиданно предложили больше мест иностранным студентам, чем местным: в чем причина

Сотни курсов в лучших университетах Великобритании предлагаются иностранным студентам вместо местных. В список направлений входят любые специальности, включая медицинские.

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Это происходит из-за того, что иностранные соискатели образования будут платить более высокую стоимость за обучение, чем местные студенты, сообщает Daily Mail. В общей сложности университеты имеют 4504 курса, на которые могут поступить абитуриенты из других стран. Для местных студентов таких 3883, что почти на 16% меньше.

К примеру, один из наиболее популярных Эдинбургский университет (Шотландия) имеет 253 доступных программы для иностранных студентов, но только одну для шотландских или английских студентов.

В Даремском университете (Англия) – 98 курсов, доступных для иностранных студентов, но только 42 для английских.

Университет Эксетера (Великобритания) – 437 для иностранных соискателей образования и 214 для местных.

Несмотря на это, руководители университетов уверяют, что все студенты, откуда бы они ни были, рассматриваются на основе их академических заслуг в соответствии с их пригодностью к курсу.

В то же время, данные в этом году показывают, что британцы имеют большее предложение, чем в прошлом. Так что, по словам специалистов, доступ к образованию все же остается на уровне предыдущих лет.

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