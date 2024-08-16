Лучшие университеты Великобритании неожиданно предложили больше мест иностранным студентам, чем местным: в чем причина

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Лучшие университеты Великобритании неожиданно предложили больше мест иностранным студентам, чем местным: в чем причина

Сотни курсов в лучших университетах Великобритании предлагаются иностранным студентам вместо местных. В список направлений входят любые специальности, включая медицинские.

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Это происходит из-за того, что иностранные соискатели образования будут платить более высокую стоимость за обучение, чем местные студенты, сообщает Daily Mail.  В общей сложности университеты имеют 4504 курса, на которые могут поступить абитуриенты из других стран. Для местных студентов таких 3883, что почти на 16% меньше.

К примеру, один из наиболее популярных Эдинбургский университет (Шотландия) имеет 253 доступных программы для иностранных студентов, но только одну для шотландских или английских студентов.

Лучшие университеты Великобритании неожиданно предложили больше мест иностранным студентам, чем местным: в чем причина

В Даремском университете (Англия) – 98 курсов, доступных для иностранных студентов, но только 42 для английских.

Университет Эксетера (Великобритания) – 437 для иностранных соискателей образования и 214 для местных.

Лучшие университеты Великобритании неожиданно предложили больше мест иностранным студентам, чем местным: в чем причина

Несмотря на это, руководители университетов уверяют, что все студенты, откуда бы они ни были, рассматриваются на основе их академических заслуг в соответствии с их пригодностью к курсу.

В то же время, данные в этом году показывают, что британцы имеют большее предложение, чем в прошлом. Так что, по словам специалистов, доступ к образованию все же остается на уровне предыдущих лет.

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