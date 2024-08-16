Один из украинских вузов попал в список лучших в мире: его выпускники имеют Нобелевскую премию

Киевский национальный университет (КНУ) им. Шевченко стал первым украинским заведением высшего образования, которое попало в самый титулованный мировой рейтинг академических организаций – Academic Ranking of World Universities (ARWU). Ежегодно оценивается более 2500 организаций и только 1000 входят в список.

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КНУ им. Шевченко занял место в промежутке 901-1000, сообщает Министерство образования и науки (МОН) на официальном сайте. Некоторые выпускники университета имеют Нобелевскую премию мира-2022 и стали лауреатами Филдсовской премии.

Рейтинг ARWU подразумевает методологию, основанную на шести исследовательских метриках.

В частности, университеты классифицируются по показателям академической или исследовательской эффективности, включая выпускников и сотрудников, которые получили Нобелевские премии и медали Филдса, высокоцитированными исследователями, работами, опубликованными в журналах Nature и Science, работами, индексированными в основных индексах цитирования и т.д.

Первыми в рейтинге стали Гарвардский и Стэнфордский университеты и Массачусетский технологический институт (MIT).

Кроме того, университет им. Шевченко в 2017 году стал единственным украинским ЗВО, вошедшим в Шанхайский предметный рейтинг по математике, заняв места в промежутке 401-500.

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