Ректоры украинских вузов попали в список лучших в мире. Рейтинг
Украина заняла 34 место в рейтинге лучших стран, где уровень качества и результативности ректоров и университетов в пользу граждан был самым высоким. Кроме того, Международное агентство государственных, корпоративных и частных рейтингов обнародовало также список лучших руководителей заведений высшего образования.
Методология рейтинга базируется на деятельностном подходе по ряду критериев. В частности, достижение студентов, вклад университета в развитие экономики страны, влияние на развитие мира, стран, уровень профессионального развития сотрудников. Список лучших опубликован на официальном сайте IHBI.
- 505 Сергей Квит, Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
- 557 Виктор Богомолов, Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
- 562 Тимофей Милованов, Киевская школа экономики
- 571 Михаил Згуровский, Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
- 589 Владимир Бугров, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
- 609 Ирина Вахнович, Луцкий национальный технический университет
- 627 Евгений Сокол, Харьковский политехнический институт
- 635 Андрей Фоменко, Днепровский государственный университет внутренних дел
- 685 Василий Карпуша, Сумский национальный университет
- 693 Татьяна Кагановская, Харьковский национальный университет Каразина
- 703 Игорь Цепенда, Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
- 772 Анатолий Ковалев, Одесский национальный экономический университет
- 775 Виктор Андрющенко, Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова
- 787 Сергей Оковитый, Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара
- 791 Роман Петришин, Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
- 796 Евгений Имас, Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
- 799 Дмитрий Лукьяненко, Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана
- 815 Анатолий Ковров, Одесская государственная академия строительства и архитектуры
- 827 Богдан Буяк, Тернопольский национальный педагогический университет им. В. Гнатюка
- 829 Юрий Бобало, Национальный университет "Львовская политехника"
- 832 Станислав Николаенко, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
- 835 Михаил Корда, Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского
- 847 Галина Пономарева, Харьковская гуманитарно-педагогическая академия
- 855 Виктор Биличенко, Винницкий национальный технический университет
- 862 Владимир Мельник, Львовский национальный университет имени Ивана Франко
- 871 Андрей Кривосатый, Западноукраинский национальный университет
- 873 Виктор Коцур, Переяславский университет имени Григория Сковороды
- 891 Виктория Петрушенко, Винницкий национальный медицинский университет имени М.И. Пирогова
- 892 Дмитрий Бочаров, Университет таможенного дела и финансов
- 897 Геннадий Оборский, Национальный университет "Одесская политехника"
- 907 Алла Котвитская, Национальный фармацевтический университет
- 924 Сергей Смирнов, Луганский государственный медицинский университет
- 934 Сергей Кивалов, Национальный университет "Одесская юридическая академия"
- 943 Владимир Смоланка, Ужгородский национальный университет
- 955 Александр Азюковский, Национальный технический университет "Днепровская политехника"
- 960 Оксана Андриец, Буковинский государственный медицинский университет
- 978 Дмитрий Серебрянский, Государственный налоговый университет.
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