Ректоры украинских вузов попали в список лучших в мире. Рейтинг

Украина заняла 34 место в рейтинге лучших стран, где уровень качества и результативности ректоров и университетов в пользу граждан был самым высоким. Кроме того, Международное агентство государственных, корпоративных и частных рейтингов обнародовало также список лучших руководителей заведений высшего образования.

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Методология рейтинга базируется на деятельностном подходе по ряду критериев. В частности, достижение студентов, вклад университета в развитие экономики страны, влияние на развитие мира, стран, уровень профессионального развития сотрудников. Список лучших опубликован на официальном сайте IHBI.

505 Сергей Квит, Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

557 Виктор Богомолов, Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

562 Тимофей Милованов, Киевская школа экономики

571 Михаил Згуровский, Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

589 Владимир Бугров, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

609 Ирина Вахнович, Луцкий национальный технический университет

627 Евгений Сокол, Харьковский политехнический институт

635 Андрей Фоменко, Днепровский государственный университет внутренних дел

685 Василий Карпуша, Сумский национальный университет

693 Татьяна Кагановская, Харьковский национальный университет Каразина

703 Игорь Цепенда, Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника

772 Анатолий Ковалев, Одесский национальный экономический университет

775 Виктор Андрющенко, Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова

787 Сергей Оковитый, Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара

791 Роман Петришин, Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

796 Евгений Имас, Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

799 Дмитрий Лукьяненко, Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана

815 Анатолий Ковров, Одесская государственная академия строительства и архитектуры

827 Богдан Буяк, Тернопольский национальный педагогический университет им. В. Гнатюка

829 Юрий Бобало, Национальный университет "Львовская политехника"

832 Станислав Николаенко, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

835 Михаил Корда, Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского

847 Галина Пономарева, Харьковская гуманитарно-педагогическая академия

855 Виктор Биличенко, Винницкий национальный технический университет

862 Владимир Мельник, Львовский национальный университет имени Ивана Франко

871 Андрей Кривосатый, Западноукраинский национальный университет

873 Виктор Коцур, Переяславский университет имени Григория Сковороды

891 Виктория Петрушенко, Винницкий национальный медицинский университет имени М.И. Пирогова

892 Дмитрий Бочаров, Университет таможенного дела и финансов

897 Геннадий Оборский, Национальный университет "Одесская политехника"

907 Алла Котвитская, Национальный фармацевтический университет

924 Сергей Смирнов, Луганский государственный медицинский университет

934 Сергей Кивалов, Национальный университет "Одесская юридическая академия"

943 Владимир Смоланка, Ужгородский национальный университет

955 Александр Азюковский, Национальный технический университет "Днепровская политехника"

960 Оксана Андриец, Буковинский государственный медицинский университет

978 Дмитрий Серебрянский, Государственный налоговый университет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие заведения попали в топ-200 Украины и оказался лучшим.

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