Ректоры украинских вузов попали в список лучших в мире. Рейтинг

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Ректоры украинских вузов попали в список лучших в мире. Рейтинг

Украина заняла 34 место в рейтинге лучших стран, где уровень качества и результативности ректоров и университетов в пользу граждан был самым высоким. Кроме того, Международное агентство государственных, корпоративных и частных рейтингов обнародовало также список лучших руководителей заведений высшего образования.

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Методология рейтинга базируется на деятельностном подходе по ряду критериев. В частности, достижение студентов, вклад университета в развитие экономики страны, влияние на развитие мира, стран, уровень профессионального развития сотрудников. Список лучших опубликован на официальном сайте IHBI.

Ректоры украинских вузов попали в список лучших в мире. Рейтинг
  • 505 Сергей Квит, Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
  • 557 Виктор Богомолов, Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
  • 562 Тимофей Милованов, Киевская школа экономики
  • 571 Михаил Згуровский, Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
  • 589 Владимир Бугров, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
  • 609 Ирина Вахнович, Луцкий национальный технический университет
  • 627 Евгений Сокол, Харьковский политехнический институт
  • 635 Андрей Фоменко, Днепровский государственный университет внутренних дел
  • 685 Василий Карпуша, Сумский национальный университет
  • 693 Татьяна Кагановская, Харьковский национальный университет Каразина
  • 703 Игорь Цепенда, Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
  • 772 Анатолий Ковалев, Одесский национальный экономический университет
Ректоры украинских вузов попали в список лучших в мире. Рейтинг
  • 775 Виктор Андрющенко, Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова
  • 787 Сергей Оковитый, Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара
  • 791 Роман Петришин, Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
  • 796 Евгений Имас, Национальный университет физического воспитания и спорта Украины 
  • 799 Дмитрий Лукьяненко, Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана
  • 815 Анатолий Ковров, Одесская государственная академия строительства и архитектуры
  • 827 Богдан Буяк, Тернопольский национальный педагогический университет им. В. Гнатюка
  • 829 Юрий Бобало, Национальный университет "Львовская политехника"
  • 832 Станислав Николаенко, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
  • 835 Михаил Корда, Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского
  • 847 Галина Пономарева, Харьковская гуманитарно-педагогическая академия
  • 855 Виктор Биличенко, Винницкий национальный технический университет
  • 862 Владимир Мельник, Львовский национальный университет имени Ивана Франко
  • 871 Андрей Кривосатый, Западноукраинский национальный университет
Ректоры украинских вузов попали в список лучших в мире. Рейтинг
  • 873 Виктор Коцур, Переяславский университет имени Григория Сковороды
  • 891 Виктория Петрушенко, Винницкий национальный медицинский университет имени М.И. Пирогова
  • 892 Дмитрий Бочаров, Университет таможенного дела и финансов
  • 897 Геннадий Оборский, Национальный университет "Одесская политехника"
  • 907 Алла Котвитская, Национальный фармацевтический университет
  • 924 Сергей Смирнов, Луганский государственный медицинский университет
  • 934 Сергей Кивалов, Национальный университет "Одесская юридическая академия"
  • 943 Владимир Смоланка, Ужгородский национальный университет
  • 955 Александр Азюковский, Национальный технический университет "Днепровская политехника"
  • 960 Оксана Андриец, Буковинский государственный медицинский университет
  • 978 Дмитрий Серебрянский, Государственный налоговый университет.

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