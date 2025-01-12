Дети будут в восторге: что такое лапки-антистресс и как их с пользой можно использовать в начальной школе

Украинская учительница начальных классов Татьяна Гребенюк предложила идею с использованием лапок для создания самодельной книги. В таком блокноте школьники могут писать о своих любимцах, которых они имеют дома, или о ком мечтают.

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Своей идеей педагог поделилась в сообщении в Facebook. Она отметила, что лапки-антистресс имеют почти все ученики, поэтому это может помочь в обучении школьников.

"Кто из ваших учеников не имеет лапки-антистресс? Лапок есть почти все! Используйте идею с лапкой для создания детской самодельной книжечки. Дети, думаю, будут в восторге! P.S. Ученики заполняют страницы-лапки, разрисовывают, вырезают и изготавливают книжечку. Первая страница, как вы поняли – обложка. Конечно, в классе будут и такие дети, у которых нет дома любимца. Тогда – напишут о котором они мечтают", – поделилась учительница.

Еще одной идеей, как использовать таба-лапки, поделилась логопед-дефектолог Джафарова Сабина в сообщении в Instagram. Специалист предложила превратить процесс обучения в веселую игру.

Так, она предлагает разместить лапки в два столбика с кнопками у каждой. На всех таба-лапках можно приклеить математические примеры. Задание состоит в том, что дети должны найти соответствия между одним и другим столбиком.

Педагог уверяет, что таким образом обучение можно сделать не только полезным, но и интересным.

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