'Дети бывают одуванчиками и орхидеями. Не равняйте всех под одну линейку'. Психолог обратился к украинским учителям

Украинский психолог Владимр Станчишин призвал учителей не равнять всех детей, ведь они рождаются с разным уровнем чувствительности. Так, например "одуванчики" легко справляются с трудностями и быстро адаптируются к изменению условий. Тогда как "орхидеи" более чувствительны и требуют больше внимания.

Об этом Станчишин рассказал в интервью Илоне Довгань. Эксперт привел в пример воспитание советской системы, когда детям многое запрещали, в том числе и выражать свои чувства. Такой метод негативно отражается на школьниках-"орхидеях". Ведь, вырастая они становятся людьми, которые вроде и хотят что-то сказать, однако не могут этого сделать, ведь в детстве их приравнивали к "одуванчикам".

"Я учителями говорю, что дети, с которыми вы работаете, они делятся на две категории: одуванчики и орхидеи. Они так рождаются. Одуванчик – это цветок, который где посадил, там он будет цвести, ему нужно немножко воды, немножко солнца и он летит по ветру, он адаптируется, он легкий. И есть орхидея. Для того, чтобы вырастить орхидею – ее нельзя перелить, нельзя недолить, нельзя выдержать на солнце слишком долго, слишком мало. То есть ей нужен уход. Какой цветок лучше: одуванчики или орхидея? Никакой не лучше. они разные. Мы не можем уравнять всех детей под одну линейку, потому что они рождаются с разным уровнем чувствительности", – сказал специалист.

Он также добавил, что подобные вещи могут проявляться через психосоматику, а детям, которых приравнивают к другим, сложно выражать свои эмоции, ведь у них всегда был запрет на это. У некоторых может появляться чувство вины за то, что они не "одуванчики", что им нужно больше внимания и сочувствия.

В то же время, подобное может происходить и с "одуванчиками", ведь они более активны и их часто за это могут ругать и приводить в пример других детей, которые более спокойны. Поэтому, если всех школьников равнять, то ни одни, ни другие не смогут получить ощущение подлинности с учителем.

