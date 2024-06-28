Дети должны общаться на украинском. Языковой омбудсмен Тарас Креминь попросил родителей дошкольников ''быть сознательными''

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал родителей быть сознательными и создавать лучшие возможности для овладения дошкольниками украинского. Он отметил, что взрослые подают пример, которому подражают дети.

Такое обращение появилось в сообщении на официальной странице языкового омбудсмена в Facebook. Чиновник подчеркнул, что изменять языковую парадигму необходимо в каждой семье.

"Языковая ситуация в стране зависит от каждого из нас. Я обращаюсь к родителям: будьте сознательными, создавайте лучшие возможности для овладения украинским языком для своих детей. Нашим поведением, нашим общением на украинском языке мы приводим те необходимые примеры, которые должны следовать нашим детям" – сказал Креминь.

Он объяснил, что если дети слышат дома негосударственный язык, это не может на них не влиять.

"Нужно менять языковую парадигму в каждой семье. Дошкольный период – это, в первую очередь, об ответственности родителей. От их языковой среды, языковой стабильности зависит и то, на каком языке будут общаться дети", – заметил чиновник.

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