Дети должны общаться на украинском. Языковой омбудсмен Тарас Креминь попросил родителей дошкольников "быть сознательными"

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Дети должны общаться на украинском. Языковой омбудсмен Тарас Креминь попросил родителей дошкольников 'быть сознательными'

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал родителей быть сознательными и создавать лучшие возможности для овладения дошкольниками украинского. Он отметил, что взрослые подают пример, которому подражают дети.

Такое обращение появилось в сообщении на официальной странице языкового омбудсмена в Facebook. Чиновник подчеркнул, что изменять языковую парадигму необходимо в каждой семье.

Дети должны общаться на украинском. Языковой омбудсмен Тарас Креминь попросил родителей дошкольников ''быть сознательными''

"Языковая ситуация в стране зависит от каждого из нас. Я обращаюсь к родителям: будьте сознательными, создавайте лучшие возможности для овладения украинским языком для своих детей. Нашим поведением, нашим общением на украинском языке мы приводим те необходимые примеры, которые должны следовать нашим детям" – сказал Креминь.

Он объяснил, что если дети слышат дома негосударственный язык, это не может на них не влиять.

Дети должны общаться на украинском. Языковой омбудсмен Тарас Креминь попросил родителей дошкольников ''быть сознательными''

"Нужно менять языковую парадигму в каждой семье. Дошкольный период – это, в первую очередь, об ответственности родителей. От их языковой среды, языковой стабильности зависит и то, на каком языке будут общаться дети", – заметил чиновник.

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