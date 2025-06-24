Дети должны продемонстрировать знания, а не выносливость: в Украине предложили разделить НМТ на два дня

Украинский учитель истории Александр Сапронов предложил проводить национальный мультипредметный тест (НМТ) хотя бы в два дня. По его словам, сдача четырех разных предметов за 4 часа в один день проверяют не знания, а выносливость и стрессоустойчивость поступающих. Он также отмечает, что дополнительная сессия может стать второй, чтобы уменьшить нагрузку.

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Об этом Сапронов написал в заметке в Facebook. Он отметил, что нынешнее НМТ показало снижение уровня детей и катастрофические образовательные потери. По словам педагога, ежегодно эти показатели будут еще больше, ведь выпускниками будут становиться те, у которых обучение было проблемным во всей старшей школе. В частности, школьники, 5 класс которых пришелся на начало пандемии ковид. Если не произойдет никаких изменений, то вступительный экзамен станет еще более сложным и травматичным для всех.

"Я настаиваю на том, что сдавать за 4 часа историю, украинский язык, математику и биологию – это ужасно. Это уже не про знания. Это больше про стрессоустойчивость и про контроль над собой, но ведь НМТ проверяет совсем не это. НМТ надо разбить хотя бы на два дня. В конце концов, у нас есть свободные слоты дополнительной сессии, которая вполне могла бы быть не дополнительной, а второй. Детям надо дать возможность демонстрировать свои знания, а не оценивать их выносливость", – написал педагог.

Он также отметил, что школа никак не готовит учеников к сдаче вступительного экзамена. Поэтому без дополнительных занятий с репетитором, чаще всего, сдать успешно НМТ только благодаря знаниям 5-10 класса не даст возможности.

По мнению учителя, мультитест должен стать гибким и приспособиться к условиям сегодняшнего дня. Ведь возникает впечатление, что организаторы НМТ считают, что его составляют выпускники 2017 года, которые не сталкивались с ковидом и полномасштабным вторжением.

"Я не критикую НМТ. Это хороший формат, и не надо саркастически писать "а давайте вступительные экзамены в университет вернем". Нет, не вернем. И делать вид, что все хорошо – тоже не надо. НМТ должен стать гибким и приспосабливаться к условиям сегодняшнего дня. Потому что у меня такое впечатление, что в головах у ответственных за УМТ экзамен все еще сдают выпускники 2017 года, которые не знали и не чувствовали всего того, что знают и чувствуют дети последние 5 лет", – добавил педагог.

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