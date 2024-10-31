'Дети должны знать, кто главный'. Учитель истории объяснил, почему не нужно отменять школьные линейки в Украине

Линейки в украинских школах не нужно отменять, ведь таким образом первоклассники знакомятся с учебным заведением и учителями. Когда же мероприятие проходит для выпускников, то они показывают чему они научились за все время.

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Об этом рассказал учитель истории Андрей Стецюк в подкасте "Бульвар Шевченко". Он отметил, что учебный год – это проект, так что дети должны знать, кто в нем главный.

"1 сентября на кого ориентировано? На первоклашек. Старшеклассники выводят первоклашек, слово имеет, как правило, директор. Который говорит: "Ребята, вот дверь, вы туда заходите". Затем для них фейерверки, файер-шоу, пес Патрон, медведи, то есть на них это ориентируется. Когда речь идет о выпускниках – весь вечер посвящен им. Они танцуют, они показывают, что они научились какие-то знаки отличия и другое", – делится педагог.

"Есть такая тенденция – линейки отменить..Я против этого. В каком смысле? Мы начинаем проект, а проект называется учебный год. Я должен увидеть кто здесь собрался, они должны увидеть, что я здесь в доме главный", – добавляет он.

Стецюк отмечает, что все равно должны быть торжества, где будет звучать гимн, почитается память воинов, должна звучать песня "Плине кача". По его словам, это важно для школьников.

Кроме того, другой возможности собрать учеников, чтобы они увидели, какие есть учителя, нет. Поэтому в современных условиях слово "линейка" приобретает значение встречи, объединяющей участников образовательного процесса.

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