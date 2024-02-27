Дети ее обожают: стало известно, какие две важные черты делают принцессу Шарлотту очень популярной в школе

Дети в школе обожают принцессу Шарлотту из-за ее приветливости и доброты. Несмотря на то, что девочка "властна" в общении со своими братьями и всегда придерживается королевского протокола, она знает, как завоевать расположение людей.

Навыки, которыми владеет Шарлотта, жизненно важны для любого члена королевской семьи. В школе, которую посещает дочь герцога и герцогини Кембриджских, обожают девочку, а она себя ведет как просто еще одна из детей, сообщает британское издание The Mirror.

"Шарлотта так добра и приветлива, и другие дети ее обожают. Она добра к детям в младшем возрасте, и она очень популярна", – рассказал источник.

У ее братьев – Джорджа и Луи тоже много друзей в школе. Королевские наблюдатели говорят, что не удивительно, что уэльские дети такие счастливые личности.

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Раньше их родителей хвалили за "практический" подход к воспитанию и предотвращению соперничества между братьями и сестрами. Кейт Миддлтон и принц Уильям обращаются со своими детьми, как обычные мама и папа. В частности, когда на следующий после коляды день семья посетила школьную рождественскую ярмарку, представители королевской семьи стояли в очереди за билетами, как и все остальные посетители.

Принцесса Шарлотта идет по стопам своих родителей и уже интересуется искусством. Так, девочка выразила страсть к танцам, в частности ей нравится балет и чечетка.

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