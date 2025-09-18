''Дети еще буквы в слоги сложить не могут, а уже надо читать'': мама первоклассника пожаловалась на тяжелую программу

Пользователь социальной сети Threads Валентина Василенко пожаловалась на сложную программу в первом классе. По ее словам, идет только третья неделя обучения, а задания у детей – уже читать предложениями.

Об этом она написала в своем посте, уточнив, что сын ходил на подготовительные курсы перед школой, но учиться ему все равно трудно. В комментариях другие пользователи поделились своим опытом.

Большинство пишет о том, что, наверное, ребенок учится не по программе Новой украинской школы (НУШ), а в "Интеллект Украины". Потому что у них первоклассники еще палочки и кружочки рисуют, к чтению даже по слогам еще не дошли. Однако есть и те, что говорят, что учатся по этой же программе.

Автора поста попросили показать учебник, по которому учится ребенок, потому что даже для НУШ в разных школах разные книги. Задание, на которое жалуется автор, звучит, как "Прочитай считалочку. Прослушай считалочку. Выучи ее наизусть".

Однако, как указывают в комментариях, у каждого из заданий есть разные кружочки сложности, и там где просят прочитать, то сложный уровень, который ребенок не обязан уметь на этом этапе.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что сеть озадачил учебник по украинскому языку для 3 класса.

