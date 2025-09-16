''Это реклама или упражнения для детей?'' Сеть озадачил учебник по украинскому языку для 3 класса

В социальной сети Тhreads возникла дискуссия из-за учебника по украинскому языку для 3 класса по программе Новой украинской школы. В частности, в одном из упражнений детям нужно было рассмотреть этикетку "Моршинской" воды и дать ответ на вопрос, где она добывается, газированная она или нет и можно ли ее употреблять.

На это обратил внимание фотограф Dima Viunnyk, поделившись, что его сын пошел в третий класс и его удивила такая реклама в учебнике. Кроме того, он добавил скриншот, где детям также предлагалось рассмотреть вывеску "Львовской мастерской шоколада" и "Львовский рудник кофе". Сообщение набрало более 200 тысяч просмотров и вызвало дискуссию в сети.

"Малый пошел в 3 класс. Открыл его учебник по укр языку – и там среди упражнений реклама "Моршинской" и "Львовской мастерской шоколада", – написал мужчина.

В комментариях он также добавил, что это не пример из жизни, как отмечали некоторые пользователи соцсети, а скрытая реклама. По его словам, за рубежом, за подобные размещения были скандалы.

"Это не пример из жизни, а классический product placement. В США, Великобритании и Канаде уже были скандалы, когда Nike, McDonald's или Adidas появлялись в школах и это всегда признавали скрытой рекламой, а не учебным контентом. В Украине это еще и прямо запрещено законом (ст. 17 и ст. 20 "О рекламе"), – добавил папа школьника.

В то же время, большинство украинцев указывали на то, что это упражнения для развития мышления школьников, а похожие вопросы были даже на выпускных экзаменах.

"Норм, у меня до сих пор травма с зно по географии в 17-м году, где был вопрос в какой области изготавливают Моршинскую. На всю жизнь запомнила".

"А что тут говорить? Вы, господин, не просто учебник открыли, а портал в мир украинского бизнеса! Учебник по украинскому языку? Да это же идеальное место, чтобы с детства привить любовь к украинскому, а не только к языку. Смотрите, как искусно: "Моршинская"– не просто вода, а целебный источник, как наши песни. "Львовская мастерская шоколада" – не просто конфеты, а сладкое сердце Украины. Не вижу здесь никакой "рекламы". Это, скорее, воспитание гордости за отечественного производителя, а через него – и за всю страну".

"Мы по этой книжке учились, сначала старшая, потом младший. Ну даже не возникло вопросов у нас, что это реклама. Пусть лучше дети учатся на узнаваемых брендах, чем на каких-то абстракциях и выдумках".

"Интересно, у моих детей обучение по программе Интеллект, мы каждый месяц заказываем учебные пособия, и там нет рекламы. Это типа мы купили подписку без рекламы?"

"Все дети уже будут запрограммированы покупать Моршинскую".

"А что такого? Моршинская – это один из наших ресурсов. Как Боржоми в Грузии. А про Шоколадную Мастерскую, это вообще то чем известен Львов. Кофе и шоколад".

