''Вы думаете, что какой-то ''Стив Джобс'' приедет к вам в Винницу?'' В сети возникла дискуссия, кто должен преподавать финансовую грамотность в школах

В социальной сети TikTok возникла дискуссия из-за финансовой грамотности в школе. Мама восьмиклассницы из Винницы Ольга с никнеймом olyainvinn спросила у украинцев, кто должен преподавать этот предмет. Например, учитель математики, биологии, географии или финансово грамотный человек, который имеет свой бизнес и может поделиться знаниями с детьми.

Под сообщением в комментариях женщина отметила, что у ее дочери этот предмет преподает учитель искусства. Видео набрало более 700 тыс. просмотров и 18 тысяч лайков. Украинцы удивлялись тому, что мама школьницы хочет, чтобы финансово успешные люди приезжали в школы и вели подобные уроки.

"То есть вы действительно думаете, что какой-то "Стив Джобс" должен приехать к вам в Винницу, чтобы преподавать этот предмет вашим детям? А благодарность за то, что его ввели вообще, будет?"

"Физкультуру должен вести олимпийский чемпион, физику – нобелевский лауреат, труд – владелец фабрики. Тетя, але! Это школа".

"А те, что пишут, что должен преподавать успешный предприниматель, как вы это себе представляете? Он бросит свой бизнес и будет за 7000 грн преподавать финансовую грамотность".

Пользователи соцсети поделились, кто преподает этот предмет у их детей, и высказали свое мнение. Более 10 тыс. лайков собрал комментарий "вести будет тот, у кого мало часов".

"Финансово грамотные люди на полном серьезе не работают в образовании. Надеюсь эта шутка никого не обидит".

"Возможно, учитель экономики, и приглашать каждую неделю нового предпринимателя из разных сфер деятельности для того чтобы делиться своими знаниями".

"Школа – это базовое образование. Предмет может вести человек с образованием педагога, который обладает знаниями по теме урока. С ваших слов вам нужен человек, который научит вас бизнесу, для этого нужно идти не в школу, а на бизнес-курсы".

"Нас учат зарабатывать люди с микрозарплатами".

