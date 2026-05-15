Дети ездят на самокатах в коридоре и обедают с директором на полу: украинка провела поразительную параллель между школами Украины и Испании

В Испании дети могут ездить на самокатах прямо в школе, бегать по помытому и есть на полу с учителями и директором, шутя с ними "на равных". Однако в украинских учебных заведениях подобные вещи не приветствуются.

На этом отметила украинка Елена Гончаренко в заметке в Facebook. Она считает, что школа – не место для езды на самокатах, ведь для этого есть детские площадки или парки, и это точно не способствует лучшему обучению. Кроме того, украинские учителя и так работают в чрезвычайных условиях, ведь должны проводить много времени с детьми в укрытии. Тогда как школьники на самокатах добавят лишних обязанностей.

"Для того, чтобы мои дети гоняли на самокате, я их веду на прогулку на детскую площадку или в парк. И точно не мечтаю, чтобы, когда мой ребенок идет по школьному коридору, на него кто-то летел самокатом для "выпустить энергию, потому что только так можно тогда лучше учиться", – пишет Гончаренко.

"Прибежала забрать ребенка раньше и увидела какую-то учительницу, которая выскочила из укрытия ухватить свежего воздуха несколько минут и забежать обратно. И что-то мы сначала хотели сказать друг другу о том, как это все заколупало, а потом просто обе улыбнулись сжатыми губами. И я сразу вспомнила о тех самокатах по школе, которых, по чьему-то мнению, не хватает еще в повестке дня наших учителей", – добавила она.

Кроме того, ее удивляет, какие потребности удовлетворяются, когда дети едят на полу, где бы это ни было, ведь для подобных вещей существует стол, а для общения "на равных" у школьников есть друзья. В то же время нет ничего страшного в том, чтобы обойти пол там, где его помыли, ведь это говорит об уважении к чужому труду. А все то, что делают в испанской школе, никак не влияет на качество знаний, считает Гончаренко.

В комментариях пользователи сети в большинстве согласились с таким мнением и отмечают, что дети должны ходить в школу учиться, а не развлекаться. Для осознания этого, считают педагоги, необходимо достучаться до родителей, ведь игра во время уроков не будет улучшать уровень знаний школьников, кроме того, учителя не должны быть аниматорами.

"Обучение это труд, тяжелый труд. И только тогда, когда ребенок это осознает не без помощи родителей, он будет учиться, вести себя адекватно, уважать не только друзей одноклассников, но и учителей и других взрослых. Однако, видимо мы, учителя, должны достучаться до родителей. Играя во время уроков и вылезая из кожи вон перед учениками, далеко не уедешь. Результаты финнов показали уже".

"Таких родителей мало. Спасибо. Кто бы и что бы ни говорил, но дистанция между взрослыми и детьми должна быть".

"Согласна на 100%. Для чего "закидоны" из других стран перенимать. Чтобы быть учителем люди пашут годами, не баклуши бьют, никто за тебя учиться не будет, для чего эти цирки со школьниками, знания еще никогда с неба никому в голову не прилетели".

"Вот это точно. А еще если подумать, как вы справедливо подметили, что это на твоего ребенка летит чей-то, или на тебя лично".

"Спасибо! Я не теряла надежды на то, что еще остались адекватные родители!"

